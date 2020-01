Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közmegegyezést, és nemzeti minimumot sürgetett Áder János a klímakérdésben, bírálta a fővárosi vezetést, megvédte a paksi bővítést, és beszélt a Mátrai Erőmű jövőjéről.","shortLead":"Közmegegyezést, és nemzeti minimumot sürgetett Áder János a klímakérdésben, bírálta a fővárosi vezetést, megvédte...","id":"20200105_Ader_Janos_elarulta_miert_nem_miondta_ki_a_klimavedelem_szot_ujevi_koszontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3775af4b-abd0-4c5a-b394-c8a351f0cc62","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Ader_Janos_elarulta_miert_nem_miondta_ki_a_klimavedelem_szot_ujevi_koszontojeben","timestamp":"2020. január. 05. 08:23","title":"Áder János elárulta, miért nem mondta ki a klímavédelem szót újévi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360...","id":"20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2ccff-9c5d-46b0-9819-9a73a5a3b141","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","timestamp":"2020. január. 06. 08:05","title":"Radar360: Bukott a Netflix a Golden Globe-on, hónapokig lángolhat Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes a kisebb közúti határátkelőket használni.","shortLead":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes...","id":"20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7075b8-cee9-4ea8-98fa-f76bc1b83c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 04. 18:57","title":"Óriási a tömeg a röszkei határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) tervezett koalíciós megállapodást, így az utolsó akadály is elhárult az új kormány megalakulása elől.","shortLead":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP...","id":"20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f57039-a2ed-48dd-a6fd-0543fdef37f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2020. január. 04. 19:10","title":"Kész az új osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu, az esetről videó is felkerült a netre.","shortLead":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu...","id":"20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788ebdb2-6a40-4ef1-88e7-9624a77ceb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Vészcsúszdán ürítettek ki egy Wizz Air-gépet Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A japán államügyészség vizsgálatot indított a korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi őrizetéből.","shortLead":"A japán államügyészség vizsgálatot indított a korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi...","id":"20200105_A_japan_allamugyeszseg_vizsgalatot_indit_a_hangszertokban_kicsempeszett_Ghosn_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d79f7c8-cfe7-4cfd-a401-4114be777630","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_A_japan_allamugyeszseg_vizsgalatot_indit_a_hangszertokban_kicsempeszett_Ghosn_ugyeben","timestamp":"2020. január. 05. 10:13","title":"A japán államügyészség vizsgálatot indít a hangszertokban kicsempészett Ghosn ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás.\r

","shortLead":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter...","id":"20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5d477-9a5f-492e-95fb-b13423e658dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","timestamp":"2020. január. 05. 14:15","title":"Iráni külügyminiszter: a kulturális helyszínek elleni támadás háborús bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]