Orbán Viktor most kap releváns kérdéseket - élőben közvetítjük a rendkívüli kormányinfót

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben el is maradt. A helyzet mostanra nagyot változott.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben...","id":"20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4efe982-6323-434b-bd7a-79420f66a8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Ősszel senki sem akart polgármester lenni, most hatan is indulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831e942d-892b-4c6f-ab1f-caab4c54ede5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a piacon a nemesfém, és a forint is gyengült időközben.","shortLead":"Pörög a piacon a nemesfém, és a forint is gyengült időközben.","id":"20200109_mnb_aranytartalek_profit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831e942d-892b-4c6f-ab1f-caab4c54ede5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b801cf29-7e10-47f8-8150-446afcd7b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_mnb_aranytartalek_profit","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Busás nyereséget hozott a jegybanknak az aranytartalék megtízszerezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","shortLead":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","id":"20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b142b4-0ebc-4835-8109-13a4407eb426","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","timestamp":"2020. január. 08. 11:07","title":"Vádat emeltek Gáspár Győző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","shortLead":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","id":"20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f2c82-30b2-4910-8831-9133bfcd0af1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","timestamp":"2020. január. 08. 09:46","title":"Az ukránok szerint nem terrortámadás miatt zuhant le a repülőjük Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. ","shortLead":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség...","id":"20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab784014-9a02-465f-a3c0-db571e97799b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","timestamp":"2020. január. 08. 11:39","title":"Itt a tavalyi autólopások első statisztikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]