A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.

Csaknem három órán keresztül faggatták az újságírók Orbán Viktor miniszterelnököt az évindító sajtótájékoztatón, és az is világos, hogy miért kerüli az ilyen alkalmakat a miniszterelnök: a kérdések egy részére nem adott érdemi választ, sok válaszba viszont hosszabban belemerült és ez ki is vett belőle.

Hogy mit gondol a három korábbi kancelláriaminisztere, a Stumpf István, Navracsics Tibor és Lázár János által megfogalmazott Fidesz-bírálatról, azt nem tudtuk meg, azt viszont igen, hogy mindhármukkal baráti viszonyban van, Navracsicsnak pozíciót is szán, de legalább "Bencsik Gábor András Jóskának" (konzervatív publicista, aki nemrég jelezte, bajban van a Fidesz) igaza van, hosszú volt a politikai kampány, most két év kormányzás következik.

Erre az évi egyszeri, kivételes alkalomra sem jutott be minden szerkesztőség: a 24.hu-t például nem engedték be, Kovács Zoltán államtitkár állítása szerint azért, mert elkéstek, a szerkesztőség szerint viszont ez hazugság. És miközben a nagy látogatottságú portál kint maradt, Breuer Péternek is sikerült így becsúsznia. Regisztrálni nem volt könnyű: volt, akit fölhívtak, és elmondák, milyen számon kell ezt megtenni, más – mint például a hvg.hu munkatársa – maga telefonált utána.

Ha Kovács Zoltánon múlt volna, nem kérdezhetünk, ő ugyanis a Magyar Nemzetnek adta meg az utolsó szót, Orbán szólt ki a hvg.hu újságírójára, Joó Hajnalkára utalva, hogy "a kisasszony még kérdezhet." Aztán látszólag meglepődött, amikor kiderült, hogy a hvg.hu munkatársának adta meg a szót, és szellemeskedve megjegyezte, hogy "ezt elhamarkodtam".

Orbán érezhetően fáradt. Ez akkor is kiderült volna, ha magától nem mondja, de mondta. Miután ez nemzetközi sajtótájékoztató volt, több kérdést angolul kapott meg, amire az elején még angolul válaszolt, aztán később egyre gyakrabban váltott át magyarra, így tett például akkor, amikor olyan nehéz kérdést kapott, hogy mi jön a Brexit után. Nem volt fegyelmezett: volt, hogy elnevette magát egy kérdésen, máskor "aú!"-val kommentálta, hogy az egyik riporter három kérdést akart neki feltenni.

Azért tett néhány bejelentést:

Minden olyan kórházi kórtermet és várótermet felújítanak, ahol ez három éven belül nem történt meg. Addig más fejlesztés nem lesz. Az elmúlt években sokat költöttek eszközbeszerzésre, az emberek viszont joggal érzik úgy, hogy azok a terek nincsenek elfogadható állapotban, amelyekkel ők érintkeznek.

A meddőségi kezeléshez használt gyógyszerek február 1-től lesznek ingyenesek. (Ebben a kérdésben nem mondott igazat Novák Katalin államtitkár, aki év végén is arról beszélt, hogy január 1-től nem kell fizetni, majd sokan meglepődtek, mikor kézhez kapták a számlát. Kiderült, egy már megjelent kormányrendelet szerint csak júliustól lesz ingyen a gyógyszer. A kormány most ez felülírta.)

Orbán szeretné kiterjeszteni a háromgyermekes anyákra is az élethosszig tartó szja-mentességet, de emiatt még Varga Mihály pénzügyminiszterrel küzd, aki nem látja ennek a fedezetét.

A következő két évben kormányzás lesz, a kabinet legközelebb 2022. január 1-jén foglalkozik kampánnyal. Visszatérnek a nemzeti konzultációk, idén jöhet kettő. Ennek részleteiről nem beszélt Orbán.

A februári évértékelőn jelenti be a klíma- és környezetvédelmi akcióterv részleteit, de néhány példát már elmondott. 2022-től csak elektromos buszokat állíthatnak forgalomba a városokban, a következő két évben minden illegális szemétlerakóhelyet meg kell szüntetni, a folyókat mentesíteni kell a műanyag palackoktól, a műanyag csomagolóanyagokat is ki kell vezetni. Utóbbi kettő várható bevezetéséről nem volt szó, mindenesetre elmondhatjuk, hogy ezzel a kormány átvette a kezdeményező szerepet.

A Néppártot megreformálná, de ha ez nem megy, jöhet egy "kereszténydemokrata valami". A következő hetekben eldől, hogy a Fidesz marad-e a Néppártban vagy sem.

Nix ugribugri – válaszolta arra a kérdésre, lesz-e kormányátalakítás.

Meglepő őszinteséggel beszélt a Fideszről

Eddig sem volt sok kétségünk afelől, hogy szex- és korrupciós botrányba keveredett Borkai Zsolt maradásáról Orbán Viktor miniszterelnök/pártelnök hozta meg a döntést az október 13-i választás előtt, most azonban Orbán érvelt is a döntése mellett, amit továbbra is helyesnek tart. Azt mondja, ha Borkai már a választás előtt visszalép, az ellenzéki jelölt (Glázer Tímea – a szerk.) nyer. Így viszont Borkai nyert, majd azt tette, ami helyes: lemondott posztjáról, és így új választás jön.

© AFP / Kisbenedek Attila

Reméli, január 26-án is a Fidesz nyer. Orbán beszélt arról is, nem lehet csak erre a botrányra fogni az országos önkormányzati választási eredményeket. Az ellenzék több helyen azért nyert, mert "jobbak voltak a jelöltjeik",

nem érdemes ilyen kis aktusokkal magyarázni a vereséget.

Dunaújvárosban is azért álltak be most egy független jelölt mögé fideszes aspiránsok helyett, mert őt jobbnak gondolja.

Orbán szerint ugyanakkor a Fidesz elnökeként minden egyes elvesztett városért neki is van felelőssége.

Az egyetlen dolog, amit a mentségemre fel tudok hozni, hogy több városban nyertünk, mint ahol vesztettünk. Ha ez nem így lett volna, már nem biztos, hogy én lennék a pártelnök.

Azt nem mondta ki, hogy a centrális erőtér felbomlott volna, de jobb, ha a jobboldali szavazók, "hívek" nem lepődnek meg azon, hogy az ellenfél is a pályán van.

Orbán megerősítette, folytatná a kormányzást 2022 után is. Bár a Fidesz még nem döntött erről, ő készen áll.

Köszönöm, jól vagyok. Van egy rendes és lelkesítő munkám, egy rendes állásom, és kapok egy elég tisztességes fizetést. Ami az én életemhez kell, az rendezve van, ezért amíg én képes vagyok rá, és az emberek is így akarják, folytatni fogom.

Beszélt arról is, nem a valós életkoron múlik, hogy ki mennyire fiatal, hanem azon, hogy ki mennyire lendületes, merész. Ilyen értelemben magánál fiatalabbnak érzi az amerikai elnököt, Donald Trumpot.

Soros-Tiborcz: 1:1

Mint kiderült, Karácsony Gergely kapott 100 nap kegyelmi időt, majd csak azután kezdik kritizálni őt. Soros György csak egyszer került szóba, az M1 alákérdezésére. "Nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy fixált vagyok az ügyben, még akkor sem, ha az vagyok" – viccelődött a miniszterelnök, majd hosszan beszélt az Európát behálózó Soros-hálózatról. Ő jobb lenne barátnak, mint ellenségnek, de ez már nem így alakult.

Miután a miniszterelnökről tavaly lepattant az összes, Tiborcz István gazdagodására vonatkozó kérdés, most csak egyet kapott, azt, hogy miért az állam fizette az Elios-beruházást az EU helyett (amivel az EU-s ellenőrzésnek nem maradt tere). Orbán azt állította, ez a döntés nem személyekről szól, a vitás kérdéseknél fennáll a forrásvesztés lehetősége, ezért döntöttek így. Azt is hosszan részletezte, hogy az ő fejében nincs különbség uniós és hazai pénzek között.

A hvg.hu a többi között arról kérdezte Orbánt, mi épül Hatvanpusztán, amit annyival zárt rövidre, hogy egy major, de a többi nem rá tartozik, mert ez az apja tulajdona.

Gyöngyöspatával nem finomkodott

Markáns véleménye volt Orbán Viktor miniszterelnöknek a gyöngyöspatai roma diákoknak szegregáció és rosszabb minőségű oktatás miatt megítélt 100 millió forintos kártérítésről is. Orbán azt mondta, fontos, hogy minél kevesebb olyan ügy legyen a közéletben, ami sérti az emberek igazságérzetét. A gyöngyöspatai az egyik ilyen ügy.

Én nem vagyok gyöngyöspatai, de ha az lennék, megkérdezném, hogyan lehet, hogy a velem egy faluban élő, etnikailag meghatározó csoport tagjai nagy összeget kapnak mindenféle munka nélkül, én meg itt keccsölök egész nap, nem tudom, hány órát, napot vagy évet kell dolgoznom ezért. Hogy is van ez?!

Orbán szerint az így gondolkodóknak igazuk van. A konkrét ügy is mélyen igazságtalan szerinte, de az sincs kibeszélve, mi is a szegregáció pontosan, az egész kérdés a pártpolitikai viták mocsarába süllyedt, nem beszélve az EU zavarórepüléséről. Orbán szerint az szegregáció, ha valakit etnikai alapon sorolnak be egy osztályba, ám ha

az oktatásra való befogadóképessége alapján teszik ezt, az nem szegregáció, hanem felzárkóztatás.

Még ha egy ilyen faluban többen lesznek az olyan cigány gyerekek, akiket ide sorolnak be.

