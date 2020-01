Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","shortLead":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","id":"20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef18e8-7da8-4c91-bb6c-7d6c15c0a39b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","timestamp":"2020. január. 08. 20:03","title":"Brocken-hegyi kísértet: nagyon ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott. Retorikai csúcsteljesítményeket láthattunk Kunhalmi Ágnestől Németh Szilárdig, a szakértő gyűjtést és értékelést Ceglédi Zoltán és a Duma Aktuál biztosítja.","shortLead":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott...","id":"20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923da0cf-c5f5-4535-81c5-3637eaa4fe3f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","timestamp":"2020. január. 08. 19:00","title":"Duma Aktuál: DJ Kunhalmira a szavaló Németh Szilárddal válaszolt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három tagja.","shortLead":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három...","id":"20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9459bf35-c4e5-4db7-9203-5337bdafcfc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 07. 21:56","title":"Tiltakoznak a Kossuth rádió csatornaigazgatójának kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","shortLead":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","id":"20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc8996-5067-497e-b3c7-f61ac3a50c2c","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","timestamp":"2020. január. 09. 12:54","title":"Huszonhárom magyarral rajtol az ifjúsági olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","shortLead":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","id":"20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2499f6-602e-4a87-8489-51c2fa939eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","timestamp":"2020. január. 08. 13:55","title":"Az OTP megjelent a szlovén piacon is, már Ázsia a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","shortLead":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","id":"20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cae3e80-9b40-43a9-9680-6064491ae47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Von der Leyen: 2020 végéig lehetetlen megállapodni a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]