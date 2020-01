Életfogytiglant kérnek az óbudai óvónő gyilkosára

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint \"katolikusok millióinak a becsületét\" sértette meg a Krisztus első megkísértése című film.","shortLead":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint...","id":"20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83e319-1338-4365-84c9-656fc29fc24f","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","timestamp":"2020. január. 09. 05:32","title":"Brazil bíró törölteti a Netflixszel a meleg Jézusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és a rajongók. A Vígszínház falain belül a pályatársakat várják, a teátrum elé pedig a színész rajongóit.\r

\r

","shortLead":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és...","id":"20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f722fd-332c-493a-8e57-34255be17744","keywords":null,"link":"/elet/20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","timestamp":"2020. január. 09. 09:43","title":"A Vígszínházban búcsúztatják Gesztesi Károlyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a440551a-b324-4d32-b917-ae97fecbb85b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lufthansa biztonságosabbnak látta, ha nem jut el Teheránig a Frakfurtból csütörtök kora este indított repülőgép.","shortLead":"A Lufthansa biztonságosabbnak látta, ha nem jut el Teheránig a Frakfurtból csütörtök kora este indított repülőgép.","id":"20200109_lufthansa_lh600_fra_ika_visszafordult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a440551a-b324-4d32-b917-ae97fecbb85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40185b70-f8f6-4b50-b6c1-cea8193d2514","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_lufthansa_lh600_fra_ika_visszafordult","timestamp":"2020. január. 09. 22:38","title":"Visszafordult a Lufthansa gépe csütörtökön, miután kiderült, hogy lelőtték az ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf452fa-4429-492d-93e8-d81164f672f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól megszokott formától nagyon eltérő mobilt ad ki Cyrcle Phone néven egy amerikai cég. Tud fotózni, és zenét is lehet vele hallgatni.","shortLead":"A jól megszokott formától nagyon eltérő mobilt ad ki Cyrcle Phone néven egy amerikai cég. Tud fotózni, és zenét is...","id":"20200110_cyrcle_phone_ces_2020_bizarr_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf452fa-4429-492d-93e8-d81164f672f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c72cb2-575c-4738-9d5c-16244ed55c2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_cyrcle_phone_ces_2020_bizarr_telefon","timestamp":"2020. január. 10. 10:33","title":"Bizarr kinézetű telefont fejlesztett egy cég, ilyet még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7944197e-0802-4abd-aaac-341da182016a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azon szinte már meg sem lepődünk, amikor kiderül, hogy az okosotthon valamelyik eszköze kémkedik a felhasználó után. A Xiaomi–Nest-páros esetén azonban fordított volt a helyzet, mások otthonából kaptak képeket a gyanútlan felhasználók.","shortLead":"Azon szinte már meg sem lepődünk, amikor kiderül, hogy az okosotthon valamelyik eszköze kémkedik a felhasználó után...","id":"20200109_google_net_xiaomi_biztonsagi_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7944197e-0802-4abd-aaac-341da182016a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40a7285-2637-4053-9d99-4d55b7044a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_google_net_xiaomi_biztonsagi_hiba","timestamp":"2020. január. 09. 08:33","title":"Furcsa képeket kaptak otthonról a gyanútlan Xiaomi-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap alatt három német városban.","shortLead":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap...","id":"20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057c4202-da0d-4338-8fad-fad2dda86220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2020. január. 08. 18:05","title":"642 autót karcolt össze egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]