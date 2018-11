Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból kitoloncolt volt katonát, amelyben társaival lemészárolták egy falu 171 lakosát.","shortLead":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból...","id":"20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f48008-df21-43a8-8a77-47cea9478ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","timestamp":"2018. november. 22. 05:17","title":"5130 év börtönre ítéltek egy volt katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai show-jára több mint 180 ezer látogatót várnak. Hazánkból ott lesz majd a DoBox, a GPS Tuner, a Grepton, az NNG és a Safeskin.","shortLead":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai...","id":"20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7c7f4-c12e-48ad-a9f8-603c7f3e5f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","timestamp":"2018. november. 22. 21:03","title":"Öt magyar vállalkozás állít ki januárban a CES-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","shortLead":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","id":"20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8d65a1-cbcb-4ba3-982f-105c19731dfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Pénzbüntetéssel megúszták az őssejtügy vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","shortLead":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Nem, nincsenek mosómedve-viadalok Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","shortLead":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","id":"20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f8bfb-cd61-4f51-a384-2ccb2a463f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 07:45","title":"Csak jövőre születhet ítélet a bőnyi rendőrgyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett egy taxissal. A sofőrt is megbüntették, mert nem használta a biztonsági övet.","shortLead":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett...","id":"20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffaaacb-b80d-49d0-a461-eacde7c9164d","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","timestamp":"2018. november. 21. 18:06","title":"Börtönbe megy a dán válogatott focista, aki megvert egy taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan értelmezünk egy adott képet.","shortLead":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan...","id":"20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15289533-ca60-41d9-9a53-ae0849a7c268","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","timestamp":"2018. november. 22. 09:03","title":"Ön mit lát ezen a képen? A tudósok szerint attól függ, hogy hány éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]