[{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","shortLead":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","id":"20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281052e7-008e-4a6c-b51b-4fd7942f90ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","timestamp":"2020. január. 08. 11:54","title":"Egyetlen gyanúsítottat hallgattak ki a Simonka-ügy nyomozása melletti két vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"További tizenötöt pedig megtámadtak. ","shortLead":"További tizenötöt pedig megtámadtak. ","id":"20200109_Kutyak_pusztitottak_el_22_kecsket_egy_miskolci_szocialis_farmon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e39d50-9570-4bf4-ac7a-646db596d6b9","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Kutyak_pusztitottak_el_22_kecsket_egy_miskolci_szocialis_farmon","timestamp":"2020. január. 09. 14:52","title":"Kutyák pusztítottak el 22 kecskét egy miskolci szociális farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","shortLead":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","id":"20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa074b5-98b1-49c7-8482-b31dad6ccb31","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","timestamp":"2020. január. 09. 08:05","title":"Új tantárgy, több Wass Albert, Agatha Christie az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék. Számos hivatalos háttérkép is napvilágot látott azóta, és most valamennyi egy helyen megtalálható, és akár le is tölthető.","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék...","id":"20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56093a8e-d005-49f2-925d-f656ff091aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","timestamp":"2020. január. 08. 12:03","title":"Innen letöltheti az összes eddigi hivatalos iPhone-háttérképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","shortLead":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","id":"20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4753736-ed63-4d49-ba22-180198ae1f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","timestamp":"2020. január. 08. 14:53","title":"Február végén elindul az új Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6e5a0-494b-4d35-99a1-50d1d50da036","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elődeink intuitíve tudták, hogy a szexuális élet milyensége sok mindenben meghatározza az ember viselkedését, léte vagy nemléte pedig egész személyiségünket befolyásolja. ","shortLead":"Elődeink intuitíve tudták, hogy a szexuális élet milyensége sok mindenben meghatározza az ember viselkedését, léte vagy...","id":"20190109_Hogy_fogja_a_cseszet_Szexualis_energiank_jelen_van_meg_abban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a6e5a0-494b-4d35-99a1-50d1d50da036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6376c12-734c-461f-88bc-8ab1718103f5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190109_Hogy_fogja_a_cseszet_Szexualis_energiank_jelen_van_meg_abban_is","timestamp":"2020. január. 09. 12:15","title":"Hogy fogja a csészét? Szexuális energiánk jelen van még abban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos kibercsapást mérhet az Egyesült Államokra – véli Barack Obama korábbi amerikai elnök kiberbiztonsági tanácsadója, aki szerint a legrosszabbra kell készülni.","shortLead":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos...","id":"20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14433853-d54a-497f-8fb1-5c9e105e1048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Irán halálos áldozatokkal járó kibertámadást indíthat Obama egykori kiberfőnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vargával küzd ezért Orbán.","shortLead":"Vargával küzd ezért Orbán.","id":"20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32937f0e-1bd2-4071-af53-0cae841712a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","timestamp":"2020. január. 09. 14:17","title":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]