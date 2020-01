Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető hotel, amely kizárólag a programban részt vevők számára nyitott ki tavaly nyáron – tudta meg a hvg.hu. Erre a két szállóra rengeteg panasz érkezett, ezután próbáltuk megtudni, mekkora összeghez jutottak a működtetők. Elsőre nem adták ki az adatokat, azokat végül azután küldték el, hogy az adatvédelmi hatósághoz fordultunk.","shortLead":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető...","id":"20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96571e14-7813-4a0a-8599-486dabb850a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","timestamp":"2020. január. 13. 06:30","title":"Az Erzsébet-programon is százmilliókat kaszálnak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség megtámadására készült volna - ahogy azt Donald Trump elnök hangoztatta. \r

\r

","shortLead":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán...","id":"20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cceee81-ea8b-452a-9a14-36f629b697cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","timestamp":"2020. január. 12. 21:11","title":"A védelmi miniszter ellentmond Trumpnak – szerinte nem volt bizonyíték Szulejmáni terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most a magánegészségügyben próbálkozik. ","shortLead":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most...","id":"202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73532a61-bb54-436b-bb95-33d1a6a11a2f","keywords":null,"link":"/360/202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","timestamp":"2020. január. 13. 14:00","title":"A Honvédkórháznál nem tett rendet, most magánkórházat hozna létre az egykori államtitkár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bc8701-cc3b-4e16-b063-b954e3cb3e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek nem hajthatnak be Szlovákiába Nógrád megyéből.\r

","shortLead":"A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek nem hajthatnak be Szlovákiába Nógrád megyéből.\r

","id":"20200113_Tuntetes_miatt_korlatozzak_tobb_magyar_hataratkelo_forgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bc8701-cc3b-4e16-b063-b954e3cb3e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcac45d-a1d6-40ad-9442-ae79834f1f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Tuntetes_miatt_korlatozzak_tobb_magyar_hataratkelo_forgalmat","timestamp":"2020. január. 13. 06:04","title":"Tüntetés miatt korlátozzák több magyar határátkelő forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán - tudatták a helyi hatóságok kedden.","shortLead":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége...","id":"20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a9fae-47a1-4cc9-8515-207b52b63ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","timestamp":"2020. január. 14. 05:41","title":"A bozóttüzek miatt Melbourne levegője a legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője Alföldi Róbert lesz. Vele beszélhettünk arról, hogy milyen West Side Story-t láthatunk tőle, szerinte melyek a darab örökérvényű aktualitásai, és miért szereti ennyire az egyik szerző, Bernstein zenéjét. ","shortLead":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője...","id":"20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ccb36-d448-41d3-ad97-89ae453468dd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","timestamp":"2020. január. 13. 11:30","title":"„Egy ekkora színpadon nem lehet blöffölni” – interjú Alföldi Róberttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese hétfőn Szlovákia ellen nyert 20-2-re.","shortLead":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró...","id":"20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f73eaa-a50d-4a4c-9c69-ea1a9e8255a9","keywords":null,"link":"/sport/20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","timestamp":"2020. január. 13. 20:49","title":"Vízilabda-Eb: leiskolázta a szlovákokat a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]