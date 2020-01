Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","shortLead":"Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot.","id":"20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692421cd-8563-477f-9dcc-793e426cda01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fe578-b2e7-48f7-ba64-09b5de83ff33","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Hethonapos_babajaval_vizsgazott_Szombathelyen_az_egyetemista_foto","timestamp":"2020. január. 16. 10:26","title":"Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány a kiterjesztett valóságot használja.","shortLead":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány...","id":"20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f42d78-519a-4e86-b3f3-ef06354cc5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. január. 16. 19:36","title":"Szupererőt ad a szemeknek az új kontaktlencse, a sötétben is lát vele az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül nem csak egy bolygó kering, egy másik is van ott a kutatók új felfedezése szerint.","shortLead":"A Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül nem csak egy bolygó kering, egy másik is van ott a kutatók új...","id":"20200117_proxima_centauri_exobolygo_csillagaszat_proxima_b_proxima_c_elheto_lakhato_bolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee127844-e56f-4be0-9bb7-ec8afe52bc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_proxima_centauri_exobolygo_csillagaszat_proxima_b_proxima_c_elheto_lakhato_bolygo","timestamp":"2020. január. 17. 08:33","title":"Jel érkezett az űrből, egy rejtőzködő új bolygóhoz vezette a tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","shortLead":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","id":"20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a9e9cb-133a-41d8-a226-0d12e09f332e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","timestamp":"2020. január. 16. 07:59","title":"65 kilométert tud elektromosan az új Toyota RAV 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt a kedvenc hónapja.","shortLead":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt...","id":"20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314824c-faef-4a22-8d00-d99690f9fe9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","timestamp":"2020. január. 15. 10:59","title":"A külföldiek mentették meg a magyar szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","shortLead":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","id":"20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf01f039-49f9-48e4-9d03-458a5ed02ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","timestamp":"2020. január. 15. 12:03","title":"\"Túl száraz\" az Amazon-élmény? Luxussarkok nyílhatnak a webáruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev távozását. A Putyin hű szövetségesének számító politikus ügyvezetőként hivatalban marad a következő miniszterelnök hivatalba lépéséig. A lemondást nem sokkal azután jelentették be, hogy évértékelő beszédében Putyin alkotmánymódosításokat javasolt, s ezek értelmében nőne a kormányfő és a parlament jogköre, s szűkülne az államfőé. A kormány lemondásáról reggel még a miniszterek sem tudtak.","shortLead":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev...","id":"20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f2eac-a869-4f2c-bbfb-e602a1c23ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","timestamp":"2020. január. 15. 16:05","title":"Beindult a nagy hatalmi játszma – ezért mondhatott le az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]