[{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih hangsúlyozta, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatóak.","shortLead":"A Nébih hangsúlyozta, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatóak.","id":"20200113_Tobb_mint_50_ezer_pulykat_olnek_le_KomaromEsztergom_megyeben_a_madarinfluenza_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01bc42d-cc49-46b3-b7ad-e9469a80ce0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Tobb_mint_50_ezer_pulykat_olnek_le_KomaromEsztergom_megyeben_a_madarinfluenza_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 12:20","title":"Több mint 50 ezer pulykát ölnek le Komárom-Esztergom megyében a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint hiába a jószándék vezérelte a lakáspolitikát, mégis kudarcos lett a történet.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint hiába a jószándék vezérelte a lakáspolitikát, mégis kudarcos lett a történet.","id":"20200113_Matolcsy_lakaspiac_lakasar_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdba620-e569-4b58-b4fc-bc2e11d58dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Matolcsy_lakaspiac_lakasar_mnb","timestamp":"2020. január. 13. 12:05","title":"Matolcsy elmondta, miért ennyire drágák a magyar lakások, és miben hibázott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","shortLead":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","id":"20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a73ad1-977f-40d8-ba7c-3cb654583e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Átbontotta a falat, így tört be a dohányboltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós fejlesztési forrásoktól.\r

","shortLead":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós...","id":"20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd50bf-b5b5-43b1-a3e6-ebb912f16e39","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. január. 13. 18:30","title":"Karácsony az uniós pénzek megvonásáról: Letagadják az anyag létezését, pedig az itt van az asztalomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj klippel jelentkezett. A hazai rajongók élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.



","shortLead":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj...","id":"20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060e9b7-d3ed-45df-809c-45e9b43fa639","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér. Az Emmi szerint a bérek nőnek, a kamara pedig nyugodtan tilthatja a hálapénz elfogadását az etikai kódexében.","shortLead":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér...","id":"20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484f2b5c-b47b-4561-9624-b32fb0841615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","timestamp":"2020. január. 14. 18:12","title":"Számítson-e korrupciónak a hálapénz? A minisztérium válaszolt az orvoskamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát tudjon elültetni.","shortLead":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát...","id":"20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba4cdc1-fd7a-44ef-aaaf-de000cf5f3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","timestamp":"2020. január. 13. 11:03","title":"Összefogott a YouTube közössége, 21,5 millió fát ültetnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","shortLead":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","id":"20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662ff95-81c1-4a3d-8c6c-d96c4c1d69ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","timestamp":"2020. január. 13. 11:48","title":"A kistulajdonosok miatt bukhat el az állam sokmilliárdos üzlete Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]