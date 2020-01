Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környezetvédő szervezet szerint Magyarország valóban klímabajnok lehetne, ha a vezetők végre cselekednének.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szerint Magyarország valóban klímabajnok lehetne, ha a vezetők végre cselekednének.","id":"20200115_nyilt_level_greenpeace_orban_viktor_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7390e703-e78a-42fb-b11b-fb283c1c0c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nyilt_level_greenpeace_orban_viktor_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 15. 12:59","title":"Levelet küldött Orbánnak a klímaügy miatt a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és oldalról is megnézhetjük a készüléket.","shortLead":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és...","id":"20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91297ea5-7853-400f-ac86-abab9fa63d39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","timestamp":"2020. január. 16. 13:03","title":"Nézze körbe: így nézhet ki a Huawei P40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel...","id":"20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86470048-9538-4891-b73f-af58d84292fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","timestamp":"2020. január. 15. 17:26","title":"Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját életének 96. évében a kanadai Waterlooban érte a halál.","shortLead":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját...","id":"20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a579a93-1ade-48cd-9e77-4b8ee49ad79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","timestamp":"2020. január. 16. 20:33","title":"Meghalt Aczél János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár, hogy a fejlesztés nem ment ennyire szépen.","shortLead":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár...","id":"20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65737ac5-e201-4e20-9176-d3c0216f6989","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","timestamp":"2020. január. 15. 15:03","title":"Újból lehet majd hívásokat rögzíteni az Androidon, a Google visszahozza a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37aa54d-1bb2-44ac-ab11-a83e422f0c1c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi megállapodásnak nevezte az amerikai elnök a Kínával kötendő kereskedelmi egyezményt a dokumentum első szakaszának aláírási ceremóniáján.\r

","shortLead":"Történelmi megállapodásnak nevezte az amerikai elnök a Kínával kötendő kereskedelmi egyezményt a dokumentum első...","id":"20200116_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru_tuzszunet_egyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37aa54d-1bb2-44ac-ab11-a83e422f0c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8120d2-440b-426e-9b47-6856c8df0662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru_tuzszunet_egyezmeny","timestamp":"2020. január. 16. 06:01","title":"Megkötötte a tűzszünetet az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami ösztöndíjas képzéshez szükséges pontszámokat egyes egyetemi szakokon. ","shortLead":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami...","id":"202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5276fc-5c05-48c1-9f83-ce90f6605213","keywords":null,"link":"/360/202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","timestamp":"2020. január. 16. 13:00","title":"Önmagának mond ellent a kormány a felvételi ponthatárok átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]