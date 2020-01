Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és hol nem az internetet. Magyarország jól vizsgázott.","shortLead":"Több mint 150 országot vizsgálva készítette el új kutatását a Comparitech. Arra voltak kíváncsiak, hol korlátozzák és...","id":"20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba009b6-2fab-47d8-a8aa-02f84c7a501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_comparitech_internet_szabadsag_felmeres_szabad_e_az_internet_magyarorszagon_kozossegi_media_tiltasa_hirek_szurese","timestamp":"2020. január. 20. 08:03","title":"Kimondták: Magyarország digitálisan szabad, de vannak helyek, ahol a kattintás már bűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum során adtak (volna) le. A magyar állam már 2018-ban is veszített az ügyben.","shortLead":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum...","id":"20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea78dac9-5dac-484b-8147-4a19fb57f200","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","timestamp":"2020. január. 20. 19:35","title":"Jogerős a Kétfarkú győzelme, Strasbourg nekik adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik fordulójában vasárnap.","shortLead":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik...","id":"20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a197e1c-3eb3-4334-8437-41a0b7d83d57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","timestamp":"2020. január. 19. 20:13","title":"Kiütéses vízilabda-győzelem Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. ","shortLead":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére...","id":"20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261b47c-e4ea-4563-9fd8-0bf05cd055c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. január. 20. 06:30","title":"Csaknem 100 milliárdot költhetett Rogán Antal tárcája kormánypropagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard Jewell balladája. ","shortLead":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard...","id":"20200121_Richard_Jewell_balladaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f5bf6a-1d1e-469b-8bab-12a9692cb4f8","keywords":null,"link":"/360/20200121_Richard_Jewell_balladaja","timestamp":"2020. január. 21. 16:00","title":"Egy igazi amerikai tragédia: Ezt akarta bemutatni új filmjével Clint Eastwood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","shortLead":"Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.","id":"20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8338e-0407-4d43-bc32-ed49120006f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013bc71c-0186-48fe-9ac9-c9dbfb958117","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_kromba_martott_amerikai_csoros_kamionok__megneztuk_milyenek_belul","timestamp":"2020. január. 21. 06:41","title":"Krómba mártott amerikai csőrös kamionok – megnéztük, milyenek belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]