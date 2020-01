Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.

Jókora vihart kavart Schobert Norbert levezetése arról, hogy a házasságokat a nők teszik tönkre, mert nem fogynak le a szülés után. A nagy vitában van egy olyan álláspont is, ami nem annyira a nők elhízásával vagy épp a férfiak igényeivel foglalkozik: e szerint Schobert tökéletesen megtanulta Pataky Attilától, hogy ha az ember időről időre bemond valami nagyon meghökkentő dolgot, akkor az óriási ingyenreklám, csak ő épp az űrlények helyett az elhízásról beszél.

A cégadatok alapján szükség is lehet a reklámra. (A 2019-ről szóló beszámolókat idén május végéig kell leadni, így aztán most még a 2018-as adatok a legfrissebbek.) Miután a cégének 2014-től 2016-ig tartó tőzsdei kalandja teljes kudarc lett, azt ígérte, hogy megújítja az Update Lowcarb márkát, célként azt határozta meg, hogy 2017-ről 2018-ra „az Update megduplázza magát”. Nem sikerült: a nettó árbevétel 914 millióról 875 millió forintra esett, és 2018-at 59 millió forint mínuszban zárta a Norbi Update Lowcarb Zrt. A saját nevét is visszatette a cégnévbe: 2018-ban Norbi Update Lowcarb Zrt.-ről Update Lowcarb Zrt.-re változtatták meg a nevet, de tavaly májusban visszakerült a Norbi az elnevezésbe.

Schóbert – aki a közösségi médiában rövid o-val írja a nevét, de a cégadatokban hosszú ó-val szerepel – az Opten cégadatai szerint 13 vállalathoz kötődik, de ezek közül három kivétellel egyik sem működik, vagy megszűnt már, vagy épp most van felszámolás, illetve kényszertörlés alatt. A működők közül az Update Lowcarb valóban végez munkát. Csak papíron aktív viszont az Update Cafe Bt, amely 2015 óta minden évet 0 forint árbevétellel, 5 ezer forint veszteséggel zárt.

Annál aktívabb az Alakreform Kft., amelynek Rubint Réka (a hivatalos cégadatokban Schóbert Réka) az ügyvezetője, de megjelenik a tulajdonosi körben a férje is. Ez már sikeres cég a nyilvános adatok alapján: az árbevételét 2018-ban 109 millió forintról 120 millióra növelte, az adózott eredménye 7 millióval, 41,5 millió forintra nőtt. A családi cég annyira jól működött, hogy 2019 tavaszán szinte az egész nyereséget, 40 millió forintot kivehettek a tulajdonosai osztalékként. Ez így volt korábban is: 2016-ban 35, 2017-ben 34 millió forint osztalékot fizetett a vállalat. De 2019-ben ez is csak arra volt elég, hogy ellensúlyozzon valamit a Norbi Update Lowcarb 59 milliós veszteségéből.