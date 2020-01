Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát, amelyben a hetvenes-nyolcvanas évek ikonikus erdélyi magyar színésznőjének, Illyés Kingának az életébe hallgathatunk bele.","shortLead":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát...","id":"20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c5cc36-9b7b-48c0-ab9e-3c1a6b399d86","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","timestamp":"2020. január. 24. 12:34","title":"A román titkosszolgálatok dokumentumaiból rendeztek hangjátékot Hajdu Szabolcsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint sérültek a bennfentes információ kezeléséhez kötődő szabályok, a bírság 5 millió forint. A Telekomot is letorkollták.","shortLead":"A jegybank szerint sérültek a bennfentes információ kezeléséhez kötődő szabályok, a bírság 5 millió forint. A Telekomot...","id":"20200123_magyar_nemzeti_bank_mnb_matolcsy_gyorgy_birsag_buntetes_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385c5e74-67a4-420f-832d-47f9de386e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_magyar_nemzeti_bank_mnb_matolcsy_gyorgy_birsag_buntetes_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. január. 23. 08:56","title":"Matolcsyék súlyos ügy miatt büntették meg a Jászai-féle 4iG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem normál méretű.","shortLead":"Hanem normál méretű.","id":"20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ecb600-4c67-431b-b423-3bbbe64b4529","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","timestamp":"2020. január. 24. 10:45","title":"Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","shortLead":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","id":"20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fcf141-a865-4117-8130-4cf7d9680b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 22. 18:16","title":"A vártnál több adó érkezett tavaly az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor alkoholbetegként terápiába megyünk, fenyegetve érezhetjük magunkat, hogy elveszik tőlünk a legfőbb mankót.","shortLead":"Amikor alkoholbetegként terápiába megyünk, fenyegetve érezhetjük magunkat, hogy elveszik tőlünk a legfőbb mankót.","id":"20200123_Melyik_szenvedelyt_valasszuk_az_alkohol_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a99760-eba2-43f9-a7c4-5feee651a9bb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200123_Melyik_szenvedelyt_valasszuk_az_alkohol_helyett","timestamp":"2020. január. 23. 12:30","title":"Melyik szenvedélyt válasszuk az alkohol helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre szürreálisabb a helyzet a Zrínyi utcában.","shortLead":"Egyre szürreálisabb a helyzet a Zrínyi utcában.","id":"20200124_Kivulrol_bedeszkazta_a_szomszed_etterem_a_CEUlaboratorium_ablakait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081cffff-0b7f-4a10-9161-9080f1bad3e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200124_Kivulrol_bedeszkazta_a_szomszed_etterem_a_CEUlaboratorium_ablakait","timestamp":"2020. január. 24. 12:55","title":"Kívülről bedeszkázta a szomszéd étterem a CEU-laboratórium ablakait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","shortLead":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","id":"20200122_Osszebutoroztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e3a5-bc6b-4cc0-8a7f-95fa8bd547e2","keywords":null,"link":"/360/20200122_Osszebutoroztak","timestamp":"2020. január. 22. 15:00","title":"Az Orbán Ráhel-közeli ügynökség az IKEA ellen küldi harcba a magyar dizájnereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","shortLead":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","id":"20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee37f7-4729-426c-9f81-f7b4ad36d0b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","timestamp":"2020. január. 23. 12:50","title":"Az Örkény Színház több mint 4,5 millió forintot gyűjtött a függetleneknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]