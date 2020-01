Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG...","id":"20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4829e06-5918-44ec-9bcb-6500f69d9fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","timestamp":"2020. január. 22. 12:02","title":"Hátránya is lenne a minimálbér és a bérminimum egységesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","shortLead":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","id":"20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bff9d-3bbf-452a-a39b-6a48b48974b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","timestamp":"2020. január. 22. 19:58","title":"Megállapodott az Auchan a szakszervezettel a béremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem írt ki közbeszerzést egy munkára a Hungaroring, pedig kellett volna. A cég szerint véletlenül nézték el a közbeszerzési törvényt, a megbízást ráadásul megversenyeztették, és amúgy úgyis azok jelentkeztek volna a közbeszerzésen, akiket versenyeztettek.","shortLead":"Nem írt ki közbeszerzést egy munkára a Hungaroring, pedig kellett volna. A cég szerint véletlenül nézték el...","id":"20200123_A_Hungaroring_millios_birsagot_kapott_mert_veletlenul_beneztek_a_kozbeszerzesi_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8957ed9f-7fba-4bfd-8d08-7e57cbc42b2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_A_Hungaroring_millios_birsagot_kapott_mert_veletlenul_beneztek_a_kozbeszerzesi_torvenyt","timestamp":"2020. január. 23. 14:31","title":"Milliós bírságot kapott a Hungaroring, mert benézték a közbeszerzési törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5839a2-1639-489f-be5d-9fd4d4b59f5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A busz megcsúszott a síkos macskaköveken és legurult egy lejtőn, miközben többször átfordult tengelye körül.","shortLead":"A busz megcsúszott a síkos macskaköveken és legurult egy lejtőn, miközben többször átfordult tengelye körül.","id":"20200123_Iskolabuszbaleset_Nemetorszagban_Ketten_meghaltak_huszan_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5839a2-1639-489f-be5d-9fd4d4b59f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316574a4-ae60-4eb1-847c-0ae1ba87b000","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Iskolabuszbaleset_Nemetorszagban_Ketten_meghaltak_huszan_megserultek","timestamp":"2020. január. 23. 17:59","title":"Iskolabusz-baleset Németországban: ketten meghaltak, húszan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e280b4f3-125e-4c95-a771-1dd1cfd0124e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De lesz helyettük rend, család és innováció!","shortLead":"De lesz helyettük rend, család és innováció!","id":"20200124_Fidelitas_Jozsefvaros_csatlakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e280b4f3-125e-4c95-a771-1dd1cfd0124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2675a9-988a-43d5-bf8f-85e281b7edd5","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Fidelitas_Jozsefvaros_csatlakozas","timestamp":"2020. január. 24. 10:27","title":"Ha csatlakozol a Fidelitashoz, elfordulhatsz a libsiktől, a melegektől és a káosztól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","id":"20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6d2fb-317a-45c3-b5c5-e68bdb51faa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","timestamp":"2020. január. 22. 20:09","title":"Szexuálisan zaklattak egy 11 éves kislányt, a rendőrség későn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]