[{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","shortLead":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","id":"20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fc305-e0d1-493b-bc86-5313534fb1df","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","timestamp":"2020. január. 26. 13:38","title":"640 ezer forintot keresnek átlagosan a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","shortLead":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","id":"20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72027da4-1db0-4da2-b07e-b620d239f65f","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","timestamp":"2020. január. 26. 12:44","title":"Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt szeretnének.","shortLead":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt...","id":"20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16094803-41f0-4ec4-bada-5c2ae003f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","timestamp":"2020. január. 26. 11:49","title":"Indul a kormányzati egyeztetés a gyöngyöspatai roma családokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára figyelmeztettek, mivel a természeti erőforrások éves felhasználása először érte el a 100 milliárd tonnát.","shortLead":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára...","id":"20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d0076-1913-4f53-8a4b-360c3909fa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","timestamp":"2020. január. 26. 08:03","title":"Globális katasztrófa közeleg: elérte a 100 milliárd tonnát a természeti erőforrások éves felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580","c_author":"Manyasz Róbert","category":"360","description":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél évtizedet tudhat maga mögött. A jövőt azonban az USA-val kialakult feszültség nélkül is alááshatják a belső gazdasági nehézségek – írja Irán-szakértő szerzőnk.","shortLead":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél...","id":"202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873d982-cf36-492f-b5c7-617f9431de82","keywords":null,"link":"/360/202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","timestamp":"2020. január. 25. 16:00","title":"Irán kifelé erőt sugároz, de könnyen a Szovjetunió sorsára juthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"vilag","description":"Szükséges, hogy gyermekeinket tanítsuk, polgárainkat tájékoztassuk, a bűnüldözés és igazságszolgáltatás terén dolgozó alkalmazottakat oktassuk a soáról és az antiszemitizmus modern formáiról – írja a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az Európai Bizottság alelnöke.","shortLead":"Szükséges, hogy gyermekeinket tanítsuk, polgárainkat tájékoztassuk, a bűnüldözés és igazságszolgáltatás terén dolgozó...","id":"20200125_Margaritisz_Szhinasz_Auschwitz_az_emlekezesen_tul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4274d96-ac84-460a-9955-973f725b8561","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Margaritisz_Szhinasz_Auschwitz_az_emlekezesen_tul","timestamp":"2020. január. 25. 10:00","title":"Margaritisz Szhinasz: Auschwitz, az emlékezésen túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása szerint. Az ellenzék ugyanott van – közölték.","shortLead":"A kormánypárt táborának csökkenését és a pártnélküliek arányának növekedését érzékelni a Závecz Research új kutatása...","id":"20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8c14d-2648-45f1-8509-443c7916da70","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_zavecz_research_fidesz_partpreferencia","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Závecz: Félmillió támogatót veszített a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]