A kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak már 56 halálos áldozata van Kínában és kétezer fertőzöttje világszerte, többségük szintén Kínában. Thaiföldről öt esetet jelentettek, Ausztráliából és Szingapúrból négyet-négyet. Az USA-ból, Franciaországból, Japánból, Taijvanról és Malajziából hármat. Vietnamból és Dél-Koreából kettőt. Kanadából és Nepálból egyet. Németországban szintén egy gyanús esetet találtak. Az ENSZ egészségügyi világszervezete (WHO) álláspontja szerint a járvány komoly vészhelyzetet jelent Kínában, de globális egészségügyi vészhelyzetről még nincs szó. Négy magyar ragadt Vuhanban, ahonnan elkezdett terjedni a koronavírus Jelenleg senkinek nem ajánlott a kínai Hubei tartományba utazni, mert a hatóságok a koronavírus miatt teljesen lezárták, így nem lehet elhagyni sem - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel.



Jókor jött a holdújév

Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző - jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság január 26-án, vasárnap. Ma Hsziao-vej, a bizottság vezetője egy vasárnap megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a hatóságok egyelőre csupán korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok. Az igazgató kiemelte: az atípusos tüdőgyulladás (SARS) vírussal ellentétben - amely egyébként szintén a koronavírus egy típusa -, a tavaly decemberben Vuhanban megjelent, új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

Ma mindazonáltal rámutatott: a január 24-étől 31-éig tartó holdújévi munka- és tanítási szünet kiváló alkalmat biztosít az emberek elkülönítésére és a különböző, fertőtlenítő intézkedésekre. Hozzátette: bár a legújabb klinikai tesztek eredménye szerint a vírus egyre fertőzőbbé válik, a szigorú intézkedésekkel a járvány terjedését ebben az időszakban még alacsonyabb költséggel és gyorsabb ütemben lehet megállítani. A vezető az elkövetkező időszakra további intézkedések bevezetését jelezte előre.

Az igazgató bejelentette: további ezer orvost és ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hétvégén odavezényelt, több mint 1350 fős orvosi személyzet. A kormányzat emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéki települések helyzetét is, illetve a sok helyen fennálló egészségügyi készlethiány miatt az illetékes hatóságok minden lehetséges úton igyekeznek a felszerelések utánpótlását biztosítani - mondta. Kína vasárnap betiltotta a vadállatok értékesítését, miután szakértők szerint az új koronavírus is vadon élő állatokról kerülhetett át emberre. A vadállatok, illetve vadhús árusítására bevezetett tilalom a piacokra, éttermekre és a e-kereskedelemre egyaránt érvényes.

Mint egy posztapokaliptikus film

A BBC helyszíni stábjának jelentése szerint a kínai hatóságok nemcsak Vuhan városát zárták le, de gyakorlatilag egész Hubej tartományt. Az utcák kihaltak, az embereket ellenőrzik, nincs-e lázuk. A kórházak ugyanakkor túlzsúfoltak.

China virus: Road blocks and ghost towns A BBC team travels into Hubei province, where the deadly new coronavirus originated.

Az Egyesült Államok evakuálni készül konzulátusának személyzetét és más amerikai állampolgárokat a tüdőgyulladást okozó járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be az amerikai külügyminisztérium szombaton.

Ennek érdekében kedden a távozó amerikaiak rendelkezésére bocsát egy Vuhanból közvetlenül San Franciscóba tartó repülőgépet - áll a közleményben. A bejelentés szerint a konzulátusi személyzeten kívül a többi amerikai állampolgár csak egy részének tudnak helyet biztosítani a járaton. Elsőbbséget élveznek azok, akik fokozottan vannak kitéve a fertőzésnek.

Ellenőrzések a prágai reptéren

Csehország vasárnap ellenőrizni kezdte a prágai repülőtéren az országba érkező utasokat, nem mutatnak-e a koronavírus-fertőzésre, azaz a vírus okozta tüdőgyulladásra utaló tüneteket - jelentette be Facebook-profilján Andrej Babis cseh miniszterelnök. A kormányfő szerint a prágai Václav Havel repülőtéren orvosok, egészségügyi szakemberek és tűzoltók vannak készenlétben, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak. A repülőtéren az utasok számára már hozzáférhetőek mindazok az információk, amelyek tájékoztatják, hogyan kell eljárni, ha az ember rosszul érzi magát, és lehetőség van egy első ellenőrzésre is, nem jelentek-e meg nála a koronavírusra utaló tünetek - írja Babis.

Eddig még nem volt szükség beavatkozásra, de a forgatókönyv már kész. "Amennyiben a repülő fedélzetén egy konkrét személynél gyanús tüneteket észlelnek, a repülőtér azonnal beindítja készenléti terv szerinti intézkedéseket" - tájékoztatott a kormányfő. Minden esetet azonnal kivizsgálnak, és a betegséggyanús személyt karanténba zárják - tette hozzá.

A hadsereg orvosait is bevetik a koronavírus elleni küzdelemben Kínában A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.

Ferenc pápa imádkozik a betegekért

Kína koronavírus elleni küzdelemben mutatott elkötelezettségét méltatta Ferenc pápa szokásos, heti üzenetében és áldásában, amit több tízezer ember hallgatott a Szent Péter téren. A katolikus egyházfő azt mondta, imádkozni fog a halottakért, a betegekért és az áldozatok családjaiért. A Vatikán és Peking kapcsolata nem volt mindig felhőtlen, de sokat javult, 2018 szeptembere óta, mikor történelmi jelentőségű egyezséget írtak alá a püspökök névadásával kapcsolatban.

Franciaországban a párizsi kínai szervezetek lefújták a kínai új év alkalmából tartandó felvonulást - jelentette be a főváros polgármestere, Anne Hidalgo, miután találkozott a helyi kínai közösség képviselőivel. “Nem sok kedvük van most szórakozni” - tette hozzá Hidalgo. A római kínai közösség is ünnepségeket tervezett február 2-ára, ezeket határozatlan időre elhalasztották - közölte az olasz főváros kínai közösségének szóvivője.