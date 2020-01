Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eacc911-0520-40b4-be01-462b1ded416f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint a fideszes aktivisták célzottan keresik fel a szavazóikat, az ellenzék telefonálgat.","shortLead":"A jelek szerint a fideszes aktivisták célzottan keresik fel a szavazóikat, az ellenzék telefonálgat.","id":"20200126_Bevetik_a_listakat_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc911-0520-40b4-be01-462b1ded416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757e804-7b24-4af6-b329-6ccc9258c033","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Bevetik_a_listakat_Gyorben","timestamp":"2020. január. 26. 15:35","title":"Feltűnő a mozgósítás Győrben, bevethették a listákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","id":"20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5397ce-e93c-48b8-b57e-e8cfe083748a","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. január. 26. 17:10","title":"Ötven darab öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában szükséghelyzet van, világméretű egészségügyi válságról nincs szó.","shortLead":"Kínában szükséghelyzet van, világméretű egészségügyi válságról nincs szó.","id":"20200127_koronavirus_who_kina_vuhan_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0119a40a-2a0b-4db9-8d35-b01114c3d594","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_koronavirus_who_kina_vuhan_jarvany","timestamp":"2020. január. 27. 18:23","title":"WHO: Nemzetközi szinten is magas a koronavírus veszélyessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","id":"20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432a762-c4e5-47ef-9602-5f579145979e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","timestamp":"2020. január. 28. 11:21","title":"Idő előtt kiszivárgott a BMW szupererős új dízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra...","id":"20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995b8610-2fa2-4642-b509-d146589f2504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. január. 28. 12:59","title":"Több mint 120 ezer zöldgalléros állást kellene létrehozni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","id":"20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f659fc-a7eb-4112-b8af-b7249348cc87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","timestamp":"2020. január. 28. 07:59","title":"A Ferrari a világ legerősebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","shortLead":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","id":"20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aff362-6838-4967-80ca-78c5e6429600","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","timestamp":"2020. január. 27. 09:45","title":"„Los Angeles már soha nem lesz ugyanolyan” – Kobe Bryantre emlékezik Leonardo DiCaprio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]