Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt okozó új koronavírus elleni vakcinák kifejlesztését.","shortLead":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt...","id":"20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332fd10e-7008-40bf-bdff-e192ed91233f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","timestamp":"2020. január. 24. 19:03","title":"Már dolgoznak rajta, de így is legalább egy év, mire elkészül az új koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","shortLead":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","id":"20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb92979-a5d9-4b88-8e64-c65a15675e96","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2020. január. 24. 18:35","title":"Kásler felmentette a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos látványtervén.","shortLead":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos...","id":"20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e386e33-0e45-40a6-b9f4-2b845d12f045","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","timestamp":"2020. január. 25. 14:19","title":"De miért pont Budapesttel reklámozzák az új orosz villamost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés, s 1300 körül van a regisztrált betegek száma. A kór elsősorban a hatvan év fölöttiekre veszélyes. Peking szerint súlyos a helyzet, s már Európában is megjelent a járvány. Kína teljes területén leállították a csoportos turista-forgalmat.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés...","id":"20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a030e19-1ae0-4fa0-b3ff-93e354a71fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","timestamp":"2020. január. 25. 16:23","title":"Hiába a védőintézkedések, a Vuhan-vírus egyre gyorsabban terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","shortLead":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","id":"20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c8088-4b35-4ebb-b45d-759ff0b048ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","timestamp":"2020. január. 26. 08:49","title":"Greta Thunberg színes bőrű aktivista társát levágták egy fotóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","shortLead":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","id":"20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1cae9c-ec31-4c58-b0af-fe3c816d1d02","keywords":null,"link":"/elet/20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","timestamp":"2020. január. 24. 16:43","title":"1,3 millió forint jut az SMA-beteg kisfiúhoz Michelisz Norbert sisakjának árverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még kinézhet a költségvetésnek a jogállami feltételrendszer miatt, de azzal nagyon rosszul járhatunk.","shortLead":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még...","id":"20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf12715-cf76-4c43-94a3-d643125cdd1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","timestamp":"2020. január. 24. 20:21","title":"Már februárban lehet új EU-s költégvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]