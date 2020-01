Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben a szakítást kockáztatja. A hvg.hu által megkérdezett néppárti képviselők megosztottak a kérdésben: van, aki szerint itt az ideje végleg kirúgni a magyar kormánypártot, mások szerint belülről könnyebb őket kontrollálni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: minél előbb megoldást kell találni arra a problémára, amit úgy hívnak: Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben...","id":"20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3096f9bc-6742-4bdd-b2b1-ccad12f67d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","timestamp":"2020. január. 30. 06:30","title":"Orbán jól taktikázott: elvek helyett a kompromisszumot választotta a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kommunikációs alkalmazást készít a Google, amely a cég első minden egyben appja lenne. A felhasználók egy nagy közös platformon beszélgethetnének a másikkal.\r

","shortLead":"Új kommunikációs alkalmazást készít a Google, amely a cég első minden egyben appja lenne. A felhasználók egy nagy közös...","id":"20200129_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_app_alkalmazas_g_suite_cegek_vallalatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1104c6a3-00f9-4ed0-9602-83b056e80885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_app_alkalmazas_g_suite_cegek_vallalatok","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Csinál valamit a Google, amivel elég jó járhatnak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0faac3d-c815-444b-8f0c-fc1667c01410","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint a béketerv nagyon hatékony lépés a béke megteremtése felé. A Hamász szerint az amerikai elnök bejelentése agresszív és nagyon sok haragot fog felszítani. Az Arab Liga összeül.","shortLead":"Trump szerint a béketerv nagyon hatékony lépés a béke megteremtése felé. A Hamász szerint az amerikai elnök bejelentése...","id":"20200128_Trump_80_oldalas_beketervet_mutatott_be_a_palesztinizraeli_konfliktus_rendezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0faac3d-c815-444b-8f0c-fc1667c01410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42ee34-9627-45fa-a584-f1e141502f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_Trump_80_oldalas_beketervet_mutatott_be_a_palesztinizraeli_konfliktus_rendezesere","timestamp":"2020. január. 28. 19:55","title":"Trump 80 oldalas béketervet mutatott be a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vezetősége.\r

\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi...","id":"20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c973c48d-c394-4531-b720-03edb37c6c60","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","timestamp":"2020. január. 30. 09:00","title":"Náciszimpatizánsról kapta a nevét a Berlinale egyik díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]