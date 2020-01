Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Thatcher asszony forog a sírjában, hiszen egy konzervatív kormány csinálja vissza a privatizációt Nagy-Britanniában. Ráadásul két éven belül ez már a második ilyen eset – írja a Financial Times. ","shortLead":"Thatcher asszony forog a sírjában, hiszen egy konzervatív kormány csinálja vissza a privatizációt Nagy-Britanniában...","id":"20200131_Allamositasba_kezdenek_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7bd2c3-ff87-4ee0-b3bb-e6e2b4638a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Allamositasba_kezdenek_a_britek","timestamp":"2020. január. 31. 11:14","title":"Államosításba kezdenek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott a „szardíniák” áradata. A baloldal megizmosodva, a legnagyobb parlamenti erő megroppanva került ki a tartományi választásokból.","shortLead":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott...","id":"202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadacfda-dacc-4bf7-8bc7-227c4ce548ee","keywords":null,"link":"/360/202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","timestamp":"2020. január. 30. 14:00","title":"Megtört a populista lendület Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail Hodorkovszkij a Putyint bíráló ellenzék egyik legismertebb arcává? – erről is szól az amerikai Oscar-díjas, Alex Gibney által rendezett K polgártárs című dokumentumfilm. De ennél jóval többet is ad a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) pénteken és vasárnap műsorra kerülő kétórás film: elmagyarázza, miért kerülhetett hatalomra Putyin, s hogyan működik a putyini Oroszország.","shortLead":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail...","id":"20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547673ea-9523-4a85-bf51-3e21606b7532","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"K polgártárs megígérte, hogy Putyin bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75403e31-3a13-4d9e-903d-b025eda4588a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját tölti az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondják el, mivel tölti ezt a szomorkás napot a brit főváros, és közben választ adunk azokra a kérdésekre is, amelyeket olvasóink tettek fel nekünk a Brexitről. ","shortLead":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját tölti az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondják el, mivel tölti...","id":"20200131_brexit_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75403e31-3a13-4d9e-903d-b025eda4588a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cac2f73-1c93-4e73-a4ad-3fad3b0e3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_percrol_percre","timestamp":"2020. január. 31. 11:10","title":"Elérkezett a Brexit borús napja - hírek Londonból percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ed096e-9a35-452e-96b2-fa433fcc9ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína január végén jelentette be, hogy egy új, ezer ágyas kórház épül kifejezetten a koronavírusban szenvedő betegeknek Vuhanban.","shortLead":"Kína január végén jelentette be, hogy egy új, ezer ágyas kórház épül kifejezetten a koronavírusban szenvedő betegeknek...","id":"20200130_Videon_ahogy_keszul_a_hat_nap_alatt_felepiteni_tervezet_uj_korhaz_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ed096e-9a35-452e-96b2-fa433fcc9ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb741-4a2b-4576-acd3-cf808f0a53dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Videon_ahogy_keszul_a_hat_nap_alatt_felepiteni_tervezet_uj_korhaz_Kinaban","timestamp":"2020. január. 30. 12:55","title":"Videón, ahogy készül a hat nap alatt felépíteni tervezett új kórház Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","id":"20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0785a-2a48-4799-8968-b3a1fe408c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","timestamp":"2020. január. 30. 09:20","title":"Államosíthatják az óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]