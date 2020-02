Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","shortLead":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","id":"20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c73bbd-84ee-4759-b901-e65221e9bf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","timestamp":"2020. február. 03. 13:23","title":"Csökkent a hazai offshore cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kétszer is megpróbálták bejelenteni a vonulást, hiába. ","shortLead":"A szervezők kétszer is megpróbálták bejelenteni a vonulást, hiába. ","id":"20200202_Betiltotta_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt_a_rendorseg_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d6d275-3e2e-4605-a54f-8fd05b070549","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Betiltotta_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt_a_rendorseg_Budapesten","timestamp":"2020. február. 02. 15:56","title":"Betiltotta a Becsület Napja rendezvényt a rendőrség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","shortLead":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","id":"20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2abca6-bdf9-4fac-a7fc-20c130addd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. február. 03. 07:34","title":"Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200203_Radar360_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0be1bd-e00c-4d06-9ba9-2ea3e0d0d4b5","keywords":null,"link":"/360/20200203_Radar360_reggel","timestamp":"2020. február. 03. 08:00","title":"Radar360: Karantén Pesten, hídomlás Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben felfüggesztette a kínai vízummentes látogatásokat és a személyvonatok forgalmát is.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben...","id":"20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c852d0-1e58-48a3-a28e-7baffd110710","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 22:22","title":"Koronavírus: Leállnak a személyvonatok Oroszország és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli házban termesztették a kábítószert.","shortLead":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli...","id":"20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639d8789-89af-41e6-846f-e394c73331ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","timestamp":"2020. február. 03. 12:36","title":"Roskadásig volt a keceli ház marihuánával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb német színésznővel folytatott éteri kapcsolatát formálta bensőséges vallomásokkal átszőtt koncertszínházzá. Ute Lemper az előadással a Müpában mutatkozik be, február 13-án.","shortLead":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb...","id":"20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb2edc-2aa6-40a7-a53f-6c409ecf6e49","keywords":null,"link":"/360/20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","timestamp":"2020. február. 03. 13:00","title":"Tom Waits és Nick Cave is írt zenét az énekesnőnek, aki utoljára beszélt Marlene Dietrichhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót lelőtték a rendőrök. Arról nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai. ","shortLead":"A támadót lelőtték a rendőrök. Arról nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai. ","id":"20200202_Keseles_London","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c26fad3-5477-4852-a44c-9e2d2700772f","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Keseles_London","timestamp":"2020. február. 02. 16:38","title":"Több embert megkéselt egy férfi Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]