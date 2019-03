Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba mennie némi kurázsiért.","shortLead":"Komoly merészség kell egy Bugatti hiperautó tuningolásához, de a Mansorynak e tekintetben sosem kellett a szomszédba...","id":"20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c41ad5-d60d-41ae-a72a-00fd05231bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1112a1-2681-460f-b30f-fa46efcd76bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_beultunk_a_vilag_elso_tuningolt_bugatti_chironjaba","timestamp":"2019. március. 12. 11:21","title":"Beültünk a világ első tuningolt Bugatti Chironjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","id":"20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f6cb0-5e48-4a31-890c-28fb86675096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 12. 12:26","title":"Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni a nagymacskával. A vadállat annyira nem örült az ötletnek.","shortLead":"A jaguár ketrecének közelébe merészkedett egy nő egy arizonai állatkertben, mert szelfit akart készíteni...","id":"20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c039cba4-178c-43e3-91ee-21cb751659ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66915cc9-8a51-4042-b23b-febcd0a2a0be","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Az_eletet_kockaztatta_egy_jaguaros_szelfiert_egy_arizonai_allatkert_latogatoja","timestamp":"2019. március. 10. 17:47","title":"Az életét kockáztatta egy jaguáros szelfiért egy arizonai állatkert látogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmérte a Tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp: több misszió eredményeként szerzett információk szerint a Földnek otthont adó galaxis becsült tömege 1,5 ezer milliárd Napénak felel meg.","shortLead":"Megmérte a Tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp: több misszió eredményeként szerzett információk...","id":"20190311_tejutrendszer_tomege_hubble_urteleszkop_nasa_esa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a46aa0-61b8-4fb6-b959-15db62f02f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_tejutrendszer_tomege_hubble_urteleszkop_nasa_esa","timestamp":"2019. március. 11. 11:03","title":"A mi kis falunk: megmérték a Tejútrendszer tömegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el a Fidesz?","shortLead":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el...","id":"20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7fb3a5-9eab-4432-a609-65cd619062da","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","timestamp":"2019. március. 12. 12:53","title":"Aktivisták kérdezték meg Webertől: Vajon hol a határ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab34b7a-4797-4230-9404-426cdc0ee030","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfigyelőrepüléseket hajtanak végre amerikai és norvég katonák Oroszország fölött ezen a héten – jelentették be Moszkvában. A Varsói Szerződés (VSZ) egykori tagállamai és a NATO tagállamok által aláírt és 2002-ben életbe lépett „Nyitott égbolt” megállapodás keretében az orosz gépek a következő napokban Belgium, Hollandia és Luxemburg fölött hajtanak végre hasonló akciókat. ","shortLead":"Megfigyelőrepüléseket hajtanak végre amerikai és norvég katonák Oroszország fölött ezen a héten – jelentették be...","id":"20190311_Kecskemetrol_szallnak_fel_az_orosz_katonai_megfigyelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab34b7a-4797-4230-9404-426cdc0ee030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c79563-c72e-43cf-848c-c96578fc66a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Kecskemetrol_szallnak_fel_az_orosz_katonai_megfigyelok","timestamp":"2019. március. 11. 15:07","title":"Kecskemétről szállnak fel az orosz katonai megfigyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]