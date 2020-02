Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra jutottak, hogy nem tudnak segíteni. ","shortLead":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra...","id":"20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5cde46-604e-4a7d-9ec6-267625abc494","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","timestamp":"2020. február. 01. 21:45","title":"Koronavírus: hiába kért Kína segítséget Csehországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","shortLead":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","id":"20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bc02b-2594-4286-b448-264f46275013","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","timestamp":"2020. február. 03. 09:18","title":"Díjazták a háborúskodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","shortLead":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","id":"20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2abca6-bdf9-4fac-a7fc-20c130addd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. február. 03. 07:34","title":"Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyit a tavaszról. ","shortLead":"Ennyit a tavaszról. ","id":"20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa80a9-fced-4214-81fb-5d8a08f1d00e","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","timestamp":"2020. február. 02. 14:42","title":"Meglátta az árnyékát Balu, az Állatkert medvéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok következtében.","shortLead":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok...","id":"202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b35d124-18c7-48dd-af0e-3e0da395db2c","keywords":null,"link":"/360/202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"A feje tetejére áll az autóipar az EU zöldülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200203_Radar360_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0be1bd-e00c-4d06-9ba9-2ea3e0d0d4b5","keywords":null,"link":"/360/20200203_Radar360_reggel","timestamp":"2020. február. 03. 08:00","title":"Radar360: Karantén Pesten, hídomlás Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és az influenzaszezon, miközben a világ egyszerre próbált küzdeni egy új vírussal és a régi előítéletekből táplálkozó pánikkal. Ez volt a január az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és...","id":"20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4ffc7-9954-4c13-bd7a-888d0d10204c","keywords":null,"link":"/elet/20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","timestamp":"2020. február. 01. 20:00","title":"Mit gondolhat Schobert Norbert Meghan Markle szülés utáni testéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha a múltban már annyi rossz dolog történt velünk? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése.","shortLead":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha...","id":"20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f6f866-d214-420e-9970-83218e82830c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","timestamp":"2020. február. 02. 20:15","title":"Feldmár András: „Az életenergia fertőző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]