[{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","shortLead":"Elege lett az álhírekből, a Twitteren viszont marad.","id":"20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b55e02-c9f9-400c-852f-466b9fc7156e","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Stephen_King_torolte_magat_a_Facebookrol","timestamp":"2020. február. 01. 17:27","title":"Stephen King törölte magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály utca sarkán.","shortLead":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály...","id":"20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9646a2e-9453-4f6f-b6cf-dbbbf80852b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","timestamp":"2020. február. 02. 13:48","title":"Leomlott egy híd Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják.","shortLead":"A férfit koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják.","id":"20200201_Egy_Vuhanban_jart_lazas_utast_kulonitettek_el_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcb459f-10e0-496c-8669-d9494888d0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_Vuhanban_jart_lazas_utast_kulonitettek_el_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2020. február. 01. 16:01","title":"Egy Vuhanban járt lázas utast különítettek el a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7312dd-5ecb-49a8-9529-347e7d6d8ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200202_koronavirus_terkep_who_tanacsok_airpods_puskazas_facebook_clear_history_google_kereso_reklamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7312dd-5ecb-49a8-9529-347e7d6d8ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724e0357-a547-463d-9ef4-602e3fd8f0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_koronavirus_terkep_who_tanacsok_airpods_puskazas_facebook_clear_history_google_kereso_reklamok","timestamp":"2020. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: bekapcsolta a Facebook a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek édesanyját is megverte a 32 éves férfi, a családsegítők vitték orvoshoz a gyereket.","shortLead":"A gyerek édesanyját is megverte a 32 éves férfi, a családsegítők vitték orvoshoz a gyereket.","id":"20200201_Ugy_megverte_a_mezoberenyi_apa_a_3_eves_gyereket_hogy_korhazba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f4d5d6-e66e-47ef-a179-fd45458ca850","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Ugy_megverte_a_mezoberenyi_apa_a_3_eves_gyereket_hogy_korhazba_kerult","timestamp":"2020. február. 01. 15:31","title":"Úgy megverte a mezőberényi apa a 3 éves gyerekét, hogy kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","shortLead":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","id":"20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731056b-7dba-4713-9ae7-3eaa75ad7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","timestamp":"2020. február. 01. 20:27","title":"Népszavazás lehet a szentendrei biciklis Duna-hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]