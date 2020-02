Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt fejlődik ki a degeneratív idegrendszeri betegség amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt...","id":"20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2953e9-b796-4f9b-9b47-2c64e1877b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","timestamp":"2020. február. 03. 00:03","title":"Meglepő felfedezés a Parkinson-kórról: már az ember születése előtt elkezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","id":"20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55953f-7652-4495-8c90-ef3180a77bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","timestamp":"2020. február. 04. 11:26","title":"2500 milliárd forintot hagytak a boltokban tavaly a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"Deczki Sarolta","category":"itthon","description":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni, levelet feladni, hivatalos ügyet intézni. És nem is azért dolgozik ott, hogy dülöngélő pottyantós budiba járjon az udvarra, miközben a szél süvít a fal réseiben. Drámai magyar abszurd a határon, postán innen és túl, az állami szektorban. Vélemény.","shortLead":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni...","id":"20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd555415-fb40-4cd4-942e-eac39e2c0335","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","timestamp":"2020. február. 04. 14:35","title":"A magyar állam egy határmenti postafiók, pottyantós budival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","shortLead":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","id":"20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73295c-f47f-4233-98be-71b2e938ef2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Tizenkét nap házasság után szakított ötödik férjével Pamela Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","shortLead":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","id":"20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce48dd-d394-4680-9b59-24a89700f1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 03. 10:24","title":"Civil Közoktatási Platform: Jogilag is aggályos az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d0d15-3a75-4578-9a92-a3a06f9f8fe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2020 eddigi legkomolyabb gyorsulási versenyére a világ minden tájáról érkeztek sportautók.","shortLead":"2020 eddigi legkomolyabb gyorsulási versenyére a világ minden tájáról érkeztek sportautók.","id":"20200204_a_nagy_gyorsulasi_verseny_tucatnyi_sportkocsi_a_rajtvonalnal__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050d0d15-3a75-4578-9a92-a3a06f9f8fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22f63f8-dcab-42bb-99d0-8bad5ceee0d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_a_nagy_gyorsulasi_verseny_tucatnyi_sportkocsi_a_rajtvonalnal__video","timestamp":"2020. február. 04. 06:41","title":"A nagy gyorsulási verseny: tucatnyi sportkocsi a rajtvonalnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c466e1-67e2-4319-8106-51e2dd04df47","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","timestamp":"2020. február. 03. 07:42","title":"187 menekültet tartóztattak fel a hétvégén a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6eae21-c9a1-430a-8440-a468a3b6334f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozóról közben annyi ál- és rémhír jelenik meg, mint másról eddig soha.","shortLead":"A kórokozóról közben annyi ál- és rémhír jelenik meg, mint másról eddig soha.","id":"20200204_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_koronavirus_terjedese_2019_ncov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6eae21-c9a1-430a-8440-a468a3b6334f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8e0f8-fa50-47d5-9779-1d96723c8895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_koronavirus_terjedese_2019_ncov","timestamp":"2020. február. 04. 15:03","title":"WHO: A koronavírus-járványt kontroll alatt lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]