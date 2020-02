Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből.

Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt

Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.

Újabb taxist szidalmaztak Ferihegyen

Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás.

Újabb 106 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, a Digi mobilhálózatát

Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. Külön kongresszust rendez a Fidesz miatt a Néppárt

Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.

Koronavírus: Belgiumban is azonosítottak egy beteget

Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.

Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben

A szépen csengő mondatok mögött nagyon súlyos részleteket rejt a péntek este 10 órakor nyilvánossá tett új Nemzeti alaptanterv: hagymázas múlt, nacionalizmus, a történelem megfelelő értelmezése, hangsúlyos politikai nevelés. A rendszerváltás óta nem volt olyan tanterv, ami ennyire fontosnak tartotta volna a honvédelmet. Noha a diákok maximális óraszáma csökken, az alaptanterv alapján a tananyag mennyisége nem fog. A szépen csengő mondatok mögött nagyon súlyos részleteket rejt a péntek este 10 órakor nyilvánossá tett új Nemzeti alaptanterv: hagymázas múlt, nacionalizmus, a történelem megfelelő értelmezése, hangsúlyos politikai nevelés. A rendszerváltás óta nem volt olyan tanterv, ami ennyire fontosnak tartotta volna a honvédelmet. Noha a diákok maximális óraszáma csökken, az alaptanterv alapján a tananyag mennyisége nem fog.

Új NAT: "A nacionalizmus lesz a vezérlő ideológia"

A világ jelenlegi bortermő vidékeinek több mint a fele eltűnhet, ha a globális felmelegedés 2 Celsius-fokos lesz, 4 Celsius-fokos felmelegedés esetén pedig a borvidékek 85 százaléka lesz veszélyben egy új tanulmány szerint.

Ezt meg fogja érezni: egyes borvidékek 85%-át kicsinálhatja a klímaváltozás