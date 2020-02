Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","shortLead":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","id":"20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403cae38-1e2f-4f44-bb33-78d9c822ec74","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 08:45","title":"Schmidt Mária tiltakozik Szabó István életműdíja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","id":"20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a2b3c7-6596-42d2-8cc6-5f5453d9a50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","timestamp":"2020. február. 05. 05:09","title":"Meghalt egy férfi a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik el, hogy jutottak túl életük egyik legnagyobb válságán.","shortLead":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik...","id":"20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb7fa6-214e-43b6-a720-431f6e9572c1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","timestamp":"2020. február. 05. 08:30","title":"Az élet egyik legnagyobb krízise a gyerek születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ártándon, Csanádpalotán, Röszkén, Tompán, Udvarban és Letenyén az Országos Mentőszolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik a belépésre jelentkező utasokat.","shortLead":"Ártándon, Csanádpalotán, Röszkén, Tompán, Udvarban és Letenyén az Országos Mentőszolgálat munkatársai folyamatosan...","id":"20200204_Koronavirus_hat_magyar_hatarallomason_fokozottan_ellenorzik_az_erkezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f1f368-1c9a-431a-87c2-d328930e5b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be26afc7-1448-47aa-a191-bcc0dfe0e94d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Koronavirus_hat_magyar_hatarallomason_fokozottan_ellenorzik_az_erkezoket","timestamp":"2020. február. 04. 15:59","title":"Koronavírus: hat magyar határállomáson fokozottan ellenőrzik az érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya minden jel szerint szabadon igazolható lett.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya minden jel szerint szabadon igazolható lett.","id":"20200204_Dzsudzsak_itthad_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8588a1-a120-4fd3-ae6e-c944a1f5c72e","keywords":null,"link":"/sport/20200204_Dzsudzsak_itthad_foci","timestamp":"2020. február. 04. 14:45","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy vége Dzsudzsák arab kalandjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni a komoly értékén. ","shortLead":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni...","id":"20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7db0c1-a9f8-4278-86ec-d27c41d85541","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","timestamp":"2020. február. 05. 06:41","title":"A 90-es évek elejére, a DTM hőskorába repít vissza ez az eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]