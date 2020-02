Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","shortLead":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","id":"20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77488881-5311-4f6c-b3ae-68af56583be2","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","timestamp":"2020. február. 06. 19:22","title":"Háromezer köbméter veszélyes hulladék ömlött ki 30 kilométerre a magyar határtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család gyengébb, olcsóbb kiadása, a Galaxy S20+ látható. A képek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott pletykák zöme igaz.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család...","id":"20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f47c3-beab-4ee1-9dcf-dc1cbba72212","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 06. 17:03","title":"Valódi fotó jött a Samsung Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Olyan felelősségteljes állás a tanároké, hogy nem lehet rájuk bízni, mit tanítsanak – ennek a szellemében készült a Nemzeti alaptanterv legújabb változata, amelyben a politikai szempontok nyilvánvalóan felülírták a szakmai megfontolásokat.","shortLead":"Olyan felelősségteljes állás a tanároké, hogy nem lehet rájuk bízni, mit tanítsanak – ennek a szellemében készült...","id":"20200205_Tortenelmietlen_lecke_a_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a2fd-7672-49b6-9fad-53c161896ec0","keywords":null,"link":"/360/20200205_Tortenelmietlen_lecke_a_NAT","timestamp":"2020. február. 05. 15:00","title":"Az új NAT ideológiája nem is 40, hanem 100 évvel korábbi időket idéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","shortLead":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","id":"20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a969aa9-828c-4864-91e9-b3644491c4a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","timestamp":"2020. február. 06. 20:57","title":"Koronavírus: Külön kutatócsoport foglalkozik majd a tévhitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","shortLead":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","id":"20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4858ac-c2e6-4d6e-ab85-44348a543dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32","title":"Megmutatta a Skoda, milyen lesz az új Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]