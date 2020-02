Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00c29dd8-da8d-44f7-b66d-c3ad31ed081d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem felel meg az egyház hagyományainak a rakéták megáldása.","shortLead":"Nem felel meg az egyház hagyományainak a rakéták megáldása.","id":"20200205_Beszuntetnek_az_atomfegyverszentelest_az_ortodox_egyhaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c29dd8-da8d-44f7-b66d-c3ad31ed081d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925113fb-8f6d-444d-96af-d5511d6e61c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Beszuntetnek_az_atomfegyverszentelest_az_ortodox_egyhaznal","timestamp":"2020. február. 05. 15:36","title":"Beszüntetnék az atomfegyver-szentelést az ortodox egyháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg bizonyos szabályoknak.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem...","id":"20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018268fa-d710-452d-bbe8-e089eb3e1b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","timestamp":"2020. február. 06. 18:03","title":"Bevezet egy új szabályt a Google a Chrome böngészőben, eltűnhetnek a zavaró videós hirdetések az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes programozásra, amelybe többek között Gerendai Károlyt is bevonta, aki korábban a Sziget Fesztivált gründolta.","shortLead":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes...","id":"202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f796ef7a-2eb3-4867-9e4a-d4f275b8f49e","keywords":null,"link":"/360/202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","timestamp":"2020. február. 06. 12:00","title":"IT-cégben tűnt fel a Takarékbank vezére és a volt Sziget-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új NAT lehetőséget ad egy új tantárgy, az összevont természetismeret bevezetésére, de ilyen szakos tanárokat egyelőre nem képeznek az egyetemek. A minisztérium elárulta, ki taníthatja majd.\r

\r

","shortLead":"Az új NAT lehetőséget ad egy új tantárgy, az összevont természetismeret bevezetésére, de ilyen szakos tanárokat...","id":"20200206_Megvan_ki_tanithatja_az_integralt_termeszetismeret_tantargyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def925fd-4303-4cf9-8d71-c81922746a43","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Megvan_ki_tanithatja_az_integralt_termeszetismeret_tantargyat","timestamp":"2020. február. 06. 11:47","title":"NAT: megvan, ki taníthatja a vadonatúj tantárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","shortLead":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","id":"20200207_magyar_mez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c9408-6cc8-4538-8611-0193eb27f33c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_magyar_mez","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Nem nagyon veszik a magyar mézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","shortLead":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","id":"20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c314b95d-0094-4c73-80d3-d64284455484","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","timestamp":"2020. február. 06. 11:21","title":"Kémfotókon az új méregzsák: 450 lóerővel támad a friss Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb19f7e-6e50-40c8-888d-7809ae21127f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ígéretek már vannak a környezetszennyezés csökkentésére a divatiparban, a tettek viszont még hiányoznak. Végrehajthatnak-e zöld fordulatot a legnagyobb márkák teljes üzleti modellváltás nélkül? Dobos Emesét, a hvg.hu újságíróját kérdeztük.","shortLead":"Ígéretek már vannak a környezetszennyezés csökkentésére a divatiparban, a tettek viszont még hiányoznak...","id":"20200206_Az_egyik_legnagyobb_szennyezo_megis_csak_szoban_zoldul_a_divatipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb19f7e-6e50-40c8-888d-7809ae21127f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56217b63-1bc7-44c5-bcf7-c37cda6d5826","keywords":null,"link":"/360/20200206_Az_egyik_legnagyobb_szennyezo_megis_csak_szoban_zoldul_a_divatipar","timestamp":"2020. február. 07. 15:00","title":"Az egyik legnagyobb szennyező, mégis csak szóban zöldül a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát javít.","shortLead":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát...","id":"20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37e6ab-6004-4ad7-96db-455084ee426b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","timestamp":"2020. február. 05. 19:33","title":"Használja a WhatsAppot? Komoly hibára figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]