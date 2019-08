Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","shortLead":"Az új épületben akár 15 ezren is dolgozhatnak egyszerre.

","id":"20190822_india_amazon_irodahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66b3a9b2-d812-452a-b8c1-214a5b9e5577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320434f4-42a4-43c1-be55-ab08b3ce74ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_india_amazon_irodahaz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:11","title":"Indiában nyitotta meg legnagyobb irodaházát az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz száműzték.","shortLead":"Miután Rus Adrián közölte, hogy nem hajlandó elutasítani a román válogatottat a magyar kedvéért, a tartalékokhoz...","id":"20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=283498c9-5020-4631-b6b2-0c3c44bd5206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5278b-f35b-40f4-a91f-1f4e8ee86a69","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megbuntettek_a_roman_jatekost_mert_nem_akart_magyar_valogatott_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Megbüntethették a román játékost, mert nem akart magyar válogatott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg mintegy 900 millió éve történhetett, de a Földön a LIGO és Virgo gravitációshullám-obszervatóriumok csak augusztus 14-én észlelték a jeleit.","shortLead":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. A kozmikus esemény feltehetőleg...","id":"20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34326e8f-0e5a-4bd0-84b8-6a3a22a4fd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_fekete_lyuk_felfal_egy_neutroncsillagot_ligo_virgo","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:03","title":"900 millió éve történhetett, de a Földről csak múlt héten lászott, ahogy egy fekete lyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming isten háta mögötti részén keresik a választ a kérdésre.","shortLead":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming...","id":"20190823_jackson_hole_powell_fed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e3314c-fdcd-470a-9e9d-522d3fe918ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_jackson_hole_powell_fed","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:20","title":"Elháríthatja a fenyegető globális recessziót az amerikai jegybank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","shortLead":"A székletátültetés lehet a megoldás. ","id":"20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5182a9-3d2d-44e5-8732-d18d5b990005","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_Uj_eljarassal_segitenenek_az_ehezo_koalakon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:33","title":"Új eljárással segítenének az éhező koalákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai vadkamerák felvételein. Az amerikai hatóságok vizsgálják, mi lehet az idegrendszeri zavar oka.

","shortLead":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai...","id":"20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5919d28-b925-44b4-add2-876955247b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:03","title":"Rejtélyes idegrendszeri betegség miatt támolyognak az állatok Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja lefedni.","shortLead":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja...","id":"20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2762194-2865-4f0f-afa0-3dd194b3722e","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:21","title":"Újabb 40 kilométeren épül kerítés a szlovén-horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]