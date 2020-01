Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak Magyarország ad majd otthont. Összeszedtük a legfontosabbakat.","shortLead":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak...","id":"20200105_sportesemenyek_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9021eaf-4392-439d-8e44-1b5dbb09c775","keywords":null,"link":"/sport/20200105_sportesemenyek_2020","timestamp":"2020. január. 05. 11:30","title":"Zászló, szotyi, duda, kávé - olyan év jön, amilyet rég nem láttunk már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is lehet majd venni a Mi MIX Alphát. Erre azonban nem került sor, és egyelőre maga a gyártó sem tudja, hogy mikorra ígérheti.","shortLead":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is...","id":"20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49884fd-5ec5-44ae-9e0c-54821476348b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","timestamp":"2020. január. 06. 13:03","title":"De hol van a Xiaomi forradalmi, tényleg csupa kijelzős telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. ","shortLead":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt...","id":"20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734f587d-0172-429b-a5ba-b2afabf8ac31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","timestamp":"2020. január. 04. 21:28","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott tragikus balesetet egy szarvas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-közeli Media Services Company Magyarország Kft. (MSC) december 31-én állapodott meg az MTVA-val.","shortLead":"A NER-közeli Media Services Company Magyarország Kft. (MSC) december 31-én állapodott meg az MTVA-val.","id":"20200105_Harom_evig_ismet_Meszaros_Lorinc_erdekeltsege_ertekesiti_a_kozmedia_hirdeteseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8acc07e-4332-441c-95aa-ceda592ac7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Harom_evig_ismet_Meszaros_Lorinc_erdekeltsege_ertekesiti_a_kozmedia_hirdeteseit","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Három évig újra Mészáros Lőrinc érdekeltsége értékesíti a közmédia hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","shortLead":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","id":"20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fe9d7-06ef-4187-8c56-561c614c4e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","timestamp":"2020. január. 06. 17:56","title":"Exkluzív: titokzatos, új Audit fotóztunk Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]