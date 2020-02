Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","shortLead":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","id":"20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a086dd5-cae3-45a5-b2ee-715786d75edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","timestamp":"2020. február. 13. 14:23","title":"Valentin-napi „vérengzés” a brit kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üregekbe varrva!","shortLead":"Üregekbe varrva!","id":"20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fa753b-7bd0-4ab4-8154-d6696cd0919f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","timestamp":"2020. február. 13. 07:25","title":"Albán füvet csempésztek magyarok Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c776fefc-fccf-4cf2-9527-d6f95d1137f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport rájött, hogyan lehet megduplázni a mai napig az eladások zömét adó fehér kenyér rosttartalmát. Az újfajta liszt és kenyér bolti bevezetése belátható közelségbe került.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport rájött, hogyan lehet megduplázni a mai napig az eladások zömét adó fehér kenyér...","id":"202007_egeszseges_feher_kenyer_kenyertoresre_vittek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c776fefc-fccf-4cf2-9527-d6f95d1137f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad33d81-8d77-4a0f-8eaf-05590c02c672","keywords":null,"link":"/360/202007_egeszseges_feher_kenyer_kenyertoresre_vittek","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Ízre is ugyanolyan: kutatók rájöttek a titokra, hogyan lehet egészséges fehér kenyeret sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idős nőt ölt meg 2014-ben.","shortLead":"Egy idős nőt ölt meg 2014-ben.","id":"20200213_Eletfogytiglant_kapott_egy_pecsi_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf0388-edd8-40f0-9b60-d7bf3498bc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Eletfogytiglant_kapott_egy_pecsi_gyilkos","timestamp":"2020. február. 13. 12:06","title":"Életfogytiglant kapott egy pécsi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","shortLead":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","id":"20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d12320-7dec-4831-9aca-3bb158d29679","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","timestamp":"2020. február. 12. 21:10","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul: most Gyöngyöspatáról és a \"börtönbizniszről\" fog kérdezni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","shortLead":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","id":"20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e78b43-8095-4903-b244-05f2a2539ae7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","timestamp":"2020. február. 13. 17:54","title":"Sokkal több élelem megy a kukákba a világon, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","shortLead":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","id":"20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8d50a-2012-457e-a5fa-66af3c16c027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","timestamp":"2020. február. 12. 14:58","title":"Még mindig tovább gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]