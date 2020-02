Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","shortLead":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","id":"20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f3e111-1fb6-4c18-a6ae-909d9961cef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","timestamp":"2020. február. 17. 14:34","title":"Idén már tényleg lehet valami a nemzeti lőtérprogramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait. A Google is ráfigyelt a dologra, további 430 hasonló programot szúrtak ki.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait...","id":"20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1003b72d-916f-4eed-af8b-645df0208f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 17. 08:33","title":"Nem működik a Chrome-bővítménye? Lehet, hogy kémkedett ön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás ajánlását – állapította meg egy friss tanulmány.","shortLead":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV...","id":"20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3483ed-f85c-4da6-b327-ce10c51f765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 15. 18:03","title":"11 ezer ember halhatott meg amiatt, mert a japán kormány hallgat a HPV-oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. Két embert most azért tartóztattak le, mert fegyverrel raboltak vécépapírt.","shortLead":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt...","id":"20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96586b9a-2e25-45f0-8d3f-4f9c6afcb004","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","timestamp":"2020. február. 17. 08:59","title":"Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

\r

","shortLead":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

\r

","id":"20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2a110-55e0-49b1-9be3-7522751450ab","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","timestamp":"2020. február. 17. 09:13","title":"Tusup nem lesz benne a Hosszú Katinka-dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma Franciaországban.","shortLead":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma...","id":"20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4a64-65cd-4d72-b063-6207eac423d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 16. 16:39","title":"Koronavírus: újabb országban halt meg olyan beteg, aki nem is járt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]