Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes, ezáltal csökkentve a menstruációs fájdalmakat. ","shortLead":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes...","id":"20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd32ee1-8744-4e69-9e1b-4decb8de4ba9","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","timestamp":"2020. január. 14. 10:30","title":"Csökkentheti a menstruációs fájdalmakat egy magyarok által megálmodott ruhadarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88bb3a4-7b59-439c-abdc-1ae9799cedb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga a jeltolmácsnak, mikor Áder János beszédeit kell lefordítania, az újévi köszöntőknek így is Weisz Fanni a legjobb része. A Duma Aktuál most mégis eljátszott a gondolattal: mi lenne, ha Kovács András Péter kerülne a köztársasági elnök mellé éjfél után? ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a jeltolmácsnak, mikor Áder János beszédeit kell lefordítania, az újévi köszöntőknek így is Weisz...","id":"20200113_Duma_Aktual_KAPot_is_castingoltak_Weisz_Fanni_helyere_Ader_ujevi_beszedehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88bb3a4-7b59-439c-abdc-1ae9799cedb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8db7b7-949c-44bf-b0fe-96a317f32956","keywords":null,"link":"/360/20200113_Duma_Aktual_KAPot_is_castingoltak_Weisz_Fanni_helyere_Ader_ujevi_beszedehez","timestamp":"2020. január. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: KAP-ot is castingolták Weisz Fanni helyére Áder újévi beszédéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előrehozott választás jöhet.","shortLead":"Előrehozott választás jöhet.","id":"20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fa1ade-279e-409c-8143-46fd3a08590b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"A Fidesz és az MSZP összeborulása után patthelyzet alakult ki Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó testi sértés bűntett miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség halált okozó testi sértés bűntett miatt nyomoz.","id":"20200114_halalt_okozo_testi_sertes_halalra_vert_no_xiii_kerulet_nepfurdo_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b813f-5cff-455c-a610-75d4337c2e92","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_halalt_okozo_testi_sertes_halalra_vert_no_xiii_kerulet_nepfurdo_utca","timestamp":"2020. január. 14. 23:22","title":"Halálra vertek egy nőt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Burisma az a cég, amely a Donald Trump amerikai elnök ellen indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) középpontjában áll. ","shortLead":"A Burisma az a cég, amely a Donald Trump amerikai elnök ellen indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás...","id":"20200114_burisma_ukrajna_orosz_hackerek_donald_trump_hunter_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07824176-b7de-4d45-9fbb-10ccd1d41966","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_burisma_ukrajna_orosz_hackerek_donald_trump_hunter_biden","timestamp":"2020. január. 14. 09:12","title":"Meghackelte az orosz hírszerzés egy ukrán gázcég számítógépes rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német média megírta. A magyar gyár sorsáról is írtak.","shortLead":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német...","id":"20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff588b8a-d995-490a-9217-cb54f0657adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","timestamp":"2020. január. 14. 15:24","title":"Opel: Lesz leépítés, de kikényszerített elbocsátás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","shortLead":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","id":"20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b058c-c871-4d98-8b4a-84a1aba89fd1","keywords":null,"link":"/sport/20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","timestamp":"2020. január. 14. 18:07","title":"Megdöntötte a veretlenségi világrekordot a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]