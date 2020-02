Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő kolóniájába, oda is gond nélkül csatlakozik. Ennek oka, hogy az állatok úgynevezett szuperkolóniát alkotnak, amelyek egyedei nagy távolságok ellenére is egymással kvázi baráti összeköttetésben állnak. Alpesi fajok segítségével osztrák kutatók azt vizsgálták, mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében.","shortLead":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő...","id":"20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8695a995-22b8-4904-8ea3-3ae6c38e9b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","timestamp":"2020. február. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha otthonától 1500 km-rel tesznek le egy hangyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Telekom Veszprémet működtető cégnek milliárdos mínusza van, de ez nem riasztotta el Szíjj Lászlót egy újabb sportbefektetéstől.\r

\r

","shortLead":"A Telekom Veszprémet működtető cégnek milliárdos mínusza van, de ez nem riasztotta el Szíjj Lászlót egy újabb...","id":"202007_balatonfelvideki_kezilabda_szijj_ujabb_sportbefektetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c830975-6bf5-4151-8ace-5461a01f0182","keywords":null,"link":"/360/202007_balatonfelvideki_kezilabda_szijj_ujabb_sportbefektetese","timestamp":"2020. február. 17. 10:00","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársánál tanulhatnak cunderezni a jövő kézisei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes valójában eljött a paradicsom, ez lett sorozatunk címe is. De hogy jön ide a kék csempe?\r

","shortLead":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes...","id":"20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e0a0c-d8a2-4ddb-a73c-5ff83a863008","keywords":null,"link":"/360/20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Trabant és szexpartner nyugatnémet márkáért – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. Két embert most azért tartóztattak le, mert fegyverrel raboltak vécépapírt.","shortLead":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt...","id":"20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96586b9a-2e25-45f0-8d3f-4f9c6afcb004","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","timestamp":"2020. február. 17. 08:59","title":"Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok. Így is nagy az előrelépés, a 9. helyről indulunk.","shortLead":"Valószínűleg az EU negyedik-ötödik legmagasabbja lehet a magyar házasodási arány, amikor meglesznek a 2019-es számok...","id":"20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadd4d0a-91e3-4691-a9a1-45edebe8f565","keywords":null,"link":"/elet/20200215_A_szlovakoket_leelozheti_a_magyar_hazasodasi_kedv_a_romanoket_utolerni_meg_nincs_eselyunk","timestamp":"2020. február. 15. 10:58","title":"A szlovákokét leelőzheti a magyar házasodási kedv, a románokét utolérni még nincs esélyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]