Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron túlról. Igazi őstehetség, karizmatikus frontember, igazi rock and roll arc volt, aki bele is halt mindebbe. Épp 40 éve, 1980. február 19-én.","shortLead":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron...","id":"20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9948051-d0c6-44f6-b85a-59bb1afa74cf","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","timestamp":"2020. február. 19. 08:21","title":"Nélküle nem lett volna ilyen az AC/DC – 40 éve halt meg Bon Scott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani extrém körülményeket. Ehhez kérnek most segítséget.","shortLead":"A NASA nagyon szeretne egy olyan vénuszjárót küldeni a Naprendszer második bolygójára, ami képes elviselni az ottani...","id":"20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97caf9e1-c232-45ef-979b-9d5edf63592d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3e2f07-27e4-4a1b-98fb-a15890d658a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_nasa_aree_venuszjaro_herox_szenzor_palyazat","timestamp":"2020. február. 18. 17:19","title":"Szeretne pénzt kapni a NASA-tól? Csak egy kütyüt kell megterveznie hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","shortLead":"A színésznő legendás humora mit sem változott. ","id":"20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55366f17-697d-4dea-8e60-c35bc3f3e176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12be2dc5-2c19-457d-a1b6-51c3ed2165c7","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Vidnyanszky_Attila_meglatogatta_otthonaban_Torocsik_Marit","timestamp":"2020. február. 18. 18:38","title":"Vidnyánszky Attila meglátogatta otthonában Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is életben tartható és vizsgálható a műtét útján eltávolított agyszövet.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is...","id":"20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b4be5-07e1-4f39-b80c-f18fca6f0818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","timestamp":"2020. február. 17. 20:15","title":"Egy új technikának hála még 48 óráig működik a testből kiszedett agydarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","shortLead":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","id":"20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebeede9-2e83-45d7-b907-76016feb2257","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","timestamp":"2020. február. 18. 19:29","title":"„Aki ezt tette, és elgázolta a gyermekeim anyját, az segítsen eltemetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet...","id":"20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0aedb-743b-40ec-99a0-73846d72a0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 18. 20:03","title":"Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]