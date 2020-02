Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A német csapat edzője szerint megérdemelték a győzelmet. José Mourinho az eredménybe kapaszkodik.","shortLead":"A német csapat edzője szerint megérdemelték a győzelmet. José Mourinho az eredménybe kapaszkodik.","id":"20200220_julian_nagelsmann_gulacsi_peter_rb_leipzig_tottenham_hotspur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b0f6a-475d-48a0-bc04-5cc051d951ce","keywords":null,"link":"/sport/20200220_julian_nagelsmann_gulacsi_peter_rb_leipzig_tottenham_hotspur","timestamp":"2020. február. 20. 11:16","title":"Gulácsit méltatta a Leipzig edzője a londoni győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta az ingatlant.","shortLead":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta...","id":"20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa8500-3785-4c8c-8444-6c371eb30834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","timestamp":"2020. február. 19. 21:50","title":"Visszavásárolta a házát a Nemzeti Eszközkezelőtől, de papíron nem lett tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe vonulást, elfogatóparanccsal bevitték.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe...","id":"20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365afefd-155f-48b3-a4e0-3ede3a0f44e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","timestamp":"2020. február. 19. 11:55","title":"Bevitték a börtönbe Orbán vendéglátóját, miután hír lett abból, hogy nem akar bevonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","shortLead":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","id":"20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dba0068-1f37-4b65-a697-848533f69375","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","timestamp":"2020. február. 20. 18:37","title":"Tőrbe csaltak és megtámadtak egy pizzafutárt Domonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","shortLead":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","id":"20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c18739-cc9a-4c13-8952-e76a676a2f15","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. február. 19. 18:57","title":"Ketten meghaltak Iránban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","shortLead":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","id":"20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98778f-f7b8-42b1-b4d7-764f88a00417","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","timestamp":"2020. február. 20. 07:53","title":"Három évet is kaphat Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerkesztőségünk néhány tagja is megkapta azt a (hiba)jelzést, amit a Samsung küldött szét csütörtökön a Galaxy mobilok tulajdonosainak, véletlenül.","shortLead":"Szerkesztőségünk néhány tagja is megkapta azt a (hiba)jelzést, amit a Samsung küldött szét csütörtökön a Galaxy mobilok...","id":"20200220_samsung_galaxy_hibajelzes_ertesites_1_es_szam_find_my_mobile","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e7ca14-f3c8-4f80-be3a-7a5f9225d043","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_samsung_galaxy_hibajelzes_ertesites_1_es_szam_find_my_mobile","timestamp":"2020. február. 20. 13:03","title":"A frászt hozta a világra a Samsung egy fura értesítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]