[{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester tervei szerint az iskolai szünetben zárják le a pesti alsó rakpartot, ahol augusztus 20-ig több kulturális rendezvény is megvalósulhat.","shortLead":"A főpolgármester tervei szerint az iskolai szünetben zárják le a pesti alsó rakpartot, ahol augusztus 20-ig több...","id":"20200220_pesti_also_rakpart_karacsony_gergely_beach_hangulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a002a3e-5e89-47d8-8752-f4ae7947e5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_pesti_also_rakpart_karacsony_gergely_beach_hangulat","timestamp":"2020. február. 20. 07:44","title":"Karácsony beach-hangulatot tervez nyárra a pesti alsó rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","shortLead":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","id":"20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2233d74f-44f4-4fcc-9090-c70e318706fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","timestamp":"2020. február. 19. 10:26","title":"Beadták a Lex Dézsit: átírják a törvényt, hogy a győri polgármester orvosként is dolgozhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mentőszolgálat szerint ilyen baleset millióból egyszer következik be. ","shortLead":"A mentőszolgálat szerint ilyen baleset millióból egyszer következik be. ","id":"20200219_Repulo_gazpalack_olt_meg_egy_jarokelot_Sydneyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc8502a-c39e-4afc-94f8-c0756ac2e44b","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Repulo_gazpalack_olt_meg_egy_jarokelot_Sydneyben","timestamp":"2020. február. 19. 14:05","title":"Repülő gázpalack ölt meg egy járókelőt Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","shortLead":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","id":"20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc50ffc0-8aca-4400-8975-797c8c35f5de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","timestamp":"2020. február. 19. 12:16","title":"Megint baj van a Boeing 737 MAX-okkal, idegen tárgyak kerülnek elő a tankjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","id":"20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb178c-ea0d-4b9f-b410-5222a52ba00e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","timestamp":"2020. február. 19. 10:04","title":"Lewis Hamilton tiltakozásból lett vegán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be az országba. ","shortLead":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be...","id":"20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a86339-eef2-4f96-8688-d2f56453e867","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","timestamp":"2020. február. 18. 20:18","title":"Megtiltják a kínai állampolgárok beutazását Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]