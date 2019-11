Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi közlekedési vállalatnál a sofőrhiány miatt. Az új polgármester vizsgálatot, következményeket ígér, és tűzoltásba fogott.","shortLead":"Egyre súlyosabb a tömegközlekedés helyzete Miskolcon: járatok szűntek meg, csúcsra járnak a túlórák a városi...","id":"20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e03614-f470-4ca6-976f-dfa986ce2c65","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jaratokat_kellett_megszuntetni_Miskolcon_a_soforhiany_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 11:43","title":"Tömegközlekedési járatokat kellett megszüntetni Miskolcon a sofőrhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","id":"20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb882f00-0689-454f-930c-3a90371d7175","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","timestamp":"2019. november. 04. 18:34","title":"Alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és dobja piacra új crossoverét.","shortLead":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és...","id":"201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1430e95b-428c-4697-a8a3-4c9c289fbd34","keywords":null,"link":"/360/201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","timestamp":"2019. november. 04. 13:00","title":"Megtáltosodott a Tesla, beindította a kínai gyárát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője, hogy ezzel mondjon búcsút a teljes flottának.","shortLead":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője...","id":"20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858c5eb6-72df-4f0f-89aa-ecf2a105ba3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","timestamp":"2019. november. 04. 17:03","title":"Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","shortLead":"Most azt méregetik, füttyből vagy tapsból kapott-e többet az elnök.","id":"20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969b8408-a3bc-4897-86a5-06f3fad121c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Trumpot_kifutyultek_az_UFC_galan_a_fia_szerint_ez_bullshit","timestamp":"2019. november. 03. 17:53","title":"Trumpot kifütyülték az UFC gálán, a fia szerint ez bullshit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbbd847-c8f2-448f-8fd0-936bef3995da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú idő után a magyar közönség is láthatja, hogy az énekesnő még mindig kirobbanó formában van. ","shortLead":"Hosszú idő után a magyar közönség is láthatja, hogy az énekesnő még mindig kirobbanó formában van. ","id":"20191104_Jon_Bonnie_Tyler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbbd847-c8f2-448f-8fd0-936bef3995da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ca5419-f05f-48cb-b2e4-f790cdadc304","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Jon_Bonnie_Tyler","timestamp":"2019. november. 04. 11:31","title":"Jön Bonnie Tyler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány élelmiszerüzlet újabban a szervezett dolgozók helyett automatákkal fogadja a késői vagy hétvégi bevásárlókat.","shortLead":"A szakszervezetek Franciaországban (is) annyira hatékonyan ellenzik a nyitvatartás meghosszabbítását, hogy néhány...","id":"201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0380016-f7d1-4bc1-9949-61d065c4e152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbcc984-7430-40cf-8e27-317966c260de","keywords":null,"link":"/360/201944_eladok_nelkuli_bolt_alkoholmentes_ejszakak","timestamp":"2019. november. 04. 10:00","title":"Eladók nélküli \"automata boltokkal\" oldják meg az éjszakai nyitvatartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]