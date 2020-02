Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes weblap tartalma törölhető.","shortLead":"A ThemeGrill Demo Importer egy amúgy remek WordPress-bővítmény, csak van egy hibája, amit kihasználva akár a teljes...","id":"20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101b55-c9d1-4384-a122-8502828f6a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_wordpress_plugin_bovitmeny_themegrill_demo_importer_serulekenyseg","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"200 ezer weboldal került veszélybe egy hibás WordPress-bővítmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","shortLead":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

\r

","id":"20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1879e00-bb38-4192-b2ca-8e4d86032396","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Mikrofont_dugtak_egy_no_ele_Londonban_es_olyat_enekelt_hogy_felrobbantotta_a_netet","timestamp":"2020. február. 20. 09:52","title":"Mikrofont dugtak egy nő elé Londonban, és olyat énekelt, hogy felrobbantotta a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","shortLead":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","id":"20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468b5e-aef5-4031-96da-644e67945fb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","timestamp":"2020. február. 19. 11:48","title":"A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf9b4a1-67cd-401a-90df-380b3b3f9cfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as biturbó erőforrással szerelt újdonsággal kevesebb, mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","shortLead":"A V8-as biturbó erőforrással szerelt újdonsággal kevesebb, mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","id":"20200220_politikailag_nem_tul_korrekt_a_mercedes_612_loeros_uj_glc_coupe_kupeterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbf9b4a1-67cd-401a-90df-380b3b3f9cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908b011a-cf18-4e34-ab36-6abd70a27b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_politikailag_nem_tul_korrekt_a_mercedes_612_loeros_uj_glc_coupe_kupeterepjaroja","timestamp":"2020. február. 20. 07:59","title":"Politikailag nem túl korrekt a Mercedes 612 lóerős új kupéterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","shortLead":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","id":"20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d2dad6-5ce5-4119-8d78-758b3f52f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","timestamp":"2020. február. 19. 11:21","title":"Nálunk még az „új autó” is öreg, a behozott kocsik 60 százaléka tíz év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Millimétereken múlt az élete annak a fiatalembernek, akit megtámadott egy vaddisznó a Kazincbarcikához közeli Tardonán.","shortLead":"Millimétereken múlt az élete annak a fiatalembernek, akit megtámadott egy vaddisznó a Kazincbarcikához közeli Tardonán.","id":"20200220_Vaddiszno_tamadt_ra_nem_sokon_mult_a_fiu_elete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c88da74-46e0-4c7d-aa60-3b22d97b9321","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Vaddiszno_tamadt_ra_nem_sokon_mult_a_fiu_elete","timestamp":"2020. február. 20. 09:44","title":"Vaddisznó támadt rá, nem sokon múlt a fiú élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]