[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","shortLead":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","id":"20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a04cb-4a98-4d54-b25b-937590c27241","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke arra hivatkozott, hogy sérelmet okozhatna a rendeltetésszerű működésben Mellár Tamás és Tordai Bence látogatása.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke arra hivatkozott, hogy sérelmet okozhatna a rendeltetésszerű működésben Mellár Tamás és...","id":"20200221_Matolcsy_nem_akar_beengedni_ket_ellenzeki_kepviselot_a_Nemzeti_Bankba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d8243-3efe-463e-b34c-4f1bcf024e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Matolcsy_nem_akar_beengedni_ket_ellenzeki_kepviselot_a_Nemzeti_Bankba","timestamp":"2020. február. 21. 13:31","title":"Matolcsy nem akar beengedni két ellenzéki képviselőt a jegybankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","shortLead":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","id":"20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfed1d-35cc-4b35-a640-3d94d0bc5e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","timestamp":"2020. február. 20. 15:06","title":"Megírta a YouTube, miért törölte másodszor is a Pesti Srácok csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy büntetése fél nap alatt összejött adományokból, a hírszerzés szerint Trump újraválasztásának örülne Putyin, tovább terjed a koronavírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hadházy büntetése fél nap alatt összejött adományokból, a hírszerzés szerint Trump újraválasztásának örülne Putyin...","id":"20200221_Radar360_Ejszakaba_nyulo_vita_az_EUbudzserol_karate_jon_a_tesioran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23316534-d93e-4072-a52f-532f0d38ad65","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360_Ejszakaba_nyulo_vita_az_EUbudzserol_karate_jon_a_tesioran","timestamp":"2020. február. 21. 08:05","title":"Radar360: Éjszakába nyúló vita az EU-büdzséről, karate jön a tesiórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol sok dolgot érintenek meg egymás után az utazók – summázható amerikai szakemberek kutatási eredménye.","shortLead":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol...","id":"202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313ef7-e3b6-4584-892c-330ce34750ab","keywords":null,"link":"/360/202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","timestamp":"2020. február. 20. 14:00","title":"Pofonegyszerűen fékezhető lenne egy világjárvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","shortLead":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","id":"20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09c87ab-c686-48cd-8f36-97e28a278e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","timestamp":"2020. február. 21. 19:10","title":"Vészjelzést kell adniuk az orosz buszsofőröknek, ha kínait látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3421a9f-b3f8-439a-885b-0c9fc8aa4f4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő reagált a büntetésre, amit táblás akciója után rótt ki rá a házelnök. ","shortLead":"A független képviselő reagált a büntetésre, amit táblás akciója után rótt ki rá a házelnök. ","id":"20200219_hadhazy_akos_kover_laszlo_buntetes_tablas_akcio_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3421a9f-b3f8-439a-885b-0c9fc8aa4f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43de2a1-3973-4f64-a763-b30911176df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_hadhazy_akos_kover_laszlo_buntetes_tablas_akcio_ellenzek","timestamp":"2020. február. 19. 21:29","title":"Hadházy: Csak két vállalható út áll az ellenzék előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]