Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara Dutrow geológus, a Louisiana Állami Egyetem (LSU) professzora után.","shortLead":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara...","id":"20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46181a15-938c-4529-92ce-e39e4b689cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","timestamp":"2020. február. 22. 10:03","title":"Felfedeztek egy új ásványt, 20 000 000 éve formálódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e7e87a-c4af-403a-82bb-63afe51b3a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban került fel a YouTube-ra az a videó, amiben az Amazon-vezér Jeff Bezos, valamint a Tesla- és SpaceX-vezér Elon Musk is feltűnik – egy 1964-ben bemutatott Star Trek részben.","shortLead":"A napokban került fel a YouTube-ra az a videó, amiben az Amazon-vezér Jeff Bezos, valamint a Tesla- és SpaceX-vezér...","id":"20200221_deepfake_video_star_trek_jeff_bezos_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e7e87a-c4af-403a-82bb-63afe51b3a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc1a854-7131-4146-b047-179c264f8945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_deepfake_video_star_trek_jeff_bezos_elon_musk","timestamp":"2020. február. 21. 15:03","title":"Ijesztően jó a deepfake-videó, amelyben Jeff Bezos és Elon Musk 1964-ban találják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan viselkednek a számítógépeken. A kiberbiztonsági cég ígéri, programja segítségével akit kár ér, az helyrehozhatja számítógépét.","shortLead":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan...","id":"20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c54dc03-e1ef-4487-be7f-dde849fc0287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","timestamp":"2020. február. 23. 09:03","title":"Ez a vírusirtó program utólag képes visszafordítani a kártékony változtatásokat – ígéri a G Data","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df0e81-b46f-4097-80f1-ded840be46ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerződést bontott a Nemzeti Sportközpontok és gyógyfürdőket üzemeltető cég.","shortLead":"Szerződést bontott a Nemzeti Sportközpontok és gyógyfürdőket üzemeltető cég.","id":"20200222_Kiszorulnak_a_Dagalybol_es_az_Arenabol_a_gyogyulni_jaro_berletesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1df0e81-b46f-4097-80f1-ded840be46ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7b6e8f-6ca6-4ee1-876e-b42df982ecee","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Kiszorulnak_a_Dagalybol_es_az_Arenabol_a_gyogyulni_jaro_berletesek","timestamp":"2020. február. 22. 13:34","title":"Kirakják a Dagályból és az Arénából a gyógyulni járó bérleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a2c1a7-fd66-4c1c-9ef5-70b45e7f01c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A forráshiány miatt a főváros új vezetésének sincs több mozgástere, mint a réginek volt, Karácsonyék alig tudják érvényesíteni saját szemléletüket.","shortLead":"A forráshiány miatt a főváros új vezetésének sincs több mozgástere, mint a réginek volt, Karácsonyék alig tudják...","id":"202008__budapesti_koltsegvetes__kozlekedes__beruhazasok__guzsba_kotve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a2c1a7-fd66-4c1c-9ef5-70b45e7f01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26f6af4-2d14-496c-a9b2-555c222d38f2","keywords":null,"link":"/360/202008__budapesti_koltsegvetes__kozlekedes__beruhazasok__guzsba_kotve","timestamp":"2020. február. 23. 09:00","title":"Gúzsba kötve táncolni: mit ígér a budapesti büdzsé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","shortLead":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","id":"20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbebe07c-0000-4380-9c13-463dc5cf43ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","timestamp":"2020. február. 22. 16:43","title":"Egy szemléletes ábra a koronavírus gazdasági hatásáról: drasztikusan visszaesett a repülők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]