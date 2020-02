Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere a 444.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy megterhelőnek tartotta a tüntetést az önkormányzat előtt, miután az ATV-ben arról beszélt, „hogy ha megnézzük azt, hogy mi marad, hogy ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, amiket ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük, bocsánatot kérek. Ez a családelképzelés."

A polgármester most azt mondta, szerinte,

egy családpolitika, ami egyfajta embert tűr meg, az nem jó, ha akarja, rémisztőnek is nevezem ismét, mert ez a világ nagyon sokféle.

Azt is hozzátette, ha meg is sértett volna valakit, akkor is elképesztőnek tartja azt a gyűlöletet, ami egy ilyen tüntetésen meg tud nyilvánulni. Szerinte az nem normális reakció, hogy döglött patkányt küldtek neki, illetve a Facebookot telerakják képekkel leszúrt sertésekről és ráírják a nevét.

Azt is elmondta, van olyan, ballag haza a kerületben és valaki odaszól, hogy „te rohadt, szemét állat. Vagy ennél csúnyábbat.”

Beszélt a bulinegyedről is a polgármester. Megerősítette azt, amit korábban már a hvg.hu-nak elmondott, vagyis: jó kiindulópont a tervezett kritériumrendszer egyik eleme, az éjféli záróra, ez alól azok a vendéglátóhelyek felmentésben részesülhetnek, akik a zaj és a kosz ellen is fellépnek. Ha elfogadják, akkor április-május során be fogják vezetni.

Most azt is elmondta, hogy a prostitúció, a drog, a garázdaság mind jelen vannak, mivel szerinte nincs rendes közterület-felügyelet.

Nyilván nem lehet általánosítani, de vannak olyan rendőrök, közterület-felügyelők, akiket kisebb összegekkel el lehet csitítani.

Ez viszont egy fővárosbeli probléma, amiről már egyeztetnek a Fővárosi Rendészeti Igazgatósággal, akikkel próbálnak egy olyan közterületi rendszert létrehozni, amelyik ezt ellehetetleníti. Niedermüller arról a tervéről is beszélt, hogy autómentessé tennék Belső-Erzsébetvárost.