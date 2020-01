Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","shortLead":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","id":"20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27825993-d9a0-495a-83ee-17273ea2af01","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","timestamp":"2020. január. 30. 15:59","title":"Koronavírus: hétezren rekedtek egy tengerjáró hajón Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság, gyógymód és remény.","shortLead":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság...","id":"20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884d3460-c083-4589-99d7-cd90295b88b5","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","timestamp":"2020. január. 30. 18:58","title":"Wichmann: Már nem a gyógyulást, inkább a kínok végét várom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe kerülnek.","shortLead":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe...","id":"202005_allatkerti_csapda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cc6f3-c87d-4bad-9d63-d929a8ff9a97","keywords":null,"link":"/360/202005_allatkerti_csapda","timestamp":"2020. január. 30. 10:00","title":"Állatkerti csapdát állítottak az új fővárosi vezetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5442e8e9-275c-45f1-8b4a-883c5bc2edd8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első fokon hatályon kívül helyezték a Mol elnök-vezérigazgatójának vizsgálati fogságát elrendelő ítéletet.","shortLead":"Első fokon hatályon kívül helyezték a Mol elnök-vezérigazgatójának vizsgálati fogságát elrendelő ítéletet.","id":"20200129_Lekerulhet_Hernadi_Zsolt_az_Interpol_korozesi_listajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5442e8e9-275c-45f1-8b4a-883c5bc2edd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16608072-755a-4c7d-8ff9-292a543881f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Lekerulhet_Hernadi_Zsolt_az_Interpol_korozesi_listajarol","timestamp":"2020. január. 29. 16:15","title":"Lekerülhet Hernádi Zsolt az Interpol körözési listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatóknak Kínán kívül, professzionális laborkörülmények közt sikerült kitenyészteniük az új koronavírust. A minta sokat segíthet a betegséggel való küzdelemben.","shortLead":"Ausztrál kutatóknak Kínán kívül, professzionális laborkörülmények közt sikerült kitenyészteniük az új koronavírust...","id":"20200129_ausztralia_tudosok_koronavirus_kitenyesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d020dba8-e9dd-4bbc-a9cd-c8865c703534","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ausztralia_tudosok_koronavirus_kitenyesztes","timestamp":"2020. január. 29. 09:03","title":"Ausztrál tudósok szerint áttörést értek el a koronavírussal kapcsolatos kutatásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","shortLead":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","id":"20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135bac3-38f0-4a8b-b22f-33d74d156fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","timestamp":"2020. január. 30. 12:01","title":"December óta nem készülnek új adókártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","shortLead":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","id":"20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd14ef-7e10-4d6e-9e8f-c7c4209248ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. január. 29. 04:51","title":"23 év után először reklámoz a Porsche a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","id":"20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961108c9-d092-4ee3-b5ab-34f7c4bdacd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","timestamp":"2020. január. 30. 08:05","title":"Eszenyi Enikő: Nem akarok politikai térbe belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]