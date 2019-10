Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem.

hvg.hu: A választások előtt elég óvatosan nyilatkozott az esélyeiről. Mikor hitte el, hogy megvan a győzelem?

Niedermüller Péter: Az utolsó napokban azért már lehetett sejteni, fogalmazhatnék úgy is, hogy „volt egy ilyen fíling a levegőben”. Az viszont nekem is óriási meglepetés volt, hogy az ellenzéki jelöltek indulása ellenére ilyen arányú lesz a győzelmem. Szoros, billegő eredményre számítottam, de erre nem.

hvg.hu: Ha nem számított rá, azt legalább sejti, hogy minek köszönheti a sikert?

N.P.: Sokat mond, hogy az utolsó kitelepüléseknél egymás mellett álltak a standjaink Hunvald Györggyel és Moldován Lászlóval, de még nekem is egy kicsit szomorú látvány volt, hogy hozzájuk senki nem ment oda. Úgy vélem, az emberek arra a jelöltre szavaztak, akinek a legnagyobb esélye volt arra, hogy leváltsa a Fideszt. Még az sem kell, hogy szeressék a jelöltet, egyszerűen azt kellett eldönteni, hogy a Fidesz maradjon hatalmon, vagy nem.

hvg.hu: Már említette, hogy Vattamány Zsolt gratulált a győzelméhez, de mi a helyzet az ellenzéki kihívóival?

N.P.: A leköszönő polgármester kellemes meglepetés volt, teljesen normális, európai módon gratulált, vele egyébként azóta is beszéltem és hamarosan találkozni is fogunk. Hunvald Györggyel talán tíz másodpercig váltottunk néhány szót, de ő a közösségi oldalán is gratulált, Moldován Lászlóval viszont még nem beszéltem vasárnap óta.

© Stiller Ákos

hvg.hu: Milyen mondanivalójuk lehetett egymásnak Vattamány Zsolttal?

N.P.: Egy normális átadás-átvételre készülünk, szakmai dolgokról beszéltünk. Azt szeretném, hogy folyamatos legyen a munka és az erzsébetvárosiak ebből semmit ne vegyenek észre. Jogerősen csütörtök reggeltől leszek polgármester, addig van három nap átmenet, utána viszont egy teljes átvilágításra készülünk. Nem azért, mert bármilyen módon kételkednék Vattamány Zsolt szavában, hanem azért, hogy teljes és világos képem legyen az önkormányzat ügyeiről.

hvg.hu: Tehát akkor nem tart a zümmögő iratmegsemmisítőktől?

N.P.: Nem hinném, hogy a hetedik kerületben ettől kellene tartani. Ha a nyolcadik kerületben nyertem volna, biztos más lenne a véleményem, de normális, civilizált átadás-átvételre számítok. Az átvilágításnál pedig majd úgyis kiderül, vannak-e csontvázak a szekrényben. Addig pedig biztosan nem azt fogom figyelni este 11-kor, ki mit csinál a polgármesteri hivatalban.

hvg.hu: A hetedik kerülettel kapcsolatban a legtöbb vitát a bulinegyed – vagy nevezzük inkább Belső-Erzsébetvárosnak – váltja ki. A kampány előtt azt ígérte, polgármestersége esetén gondoskodni fog róla, hogy csak azok a teraszok működjenek este 10 után, amelyeknek van erre engedélyük, és bevezetik az éjféli zárórát is. Ehhez még tartja magát?

N.P.: Konzervatív, régimódi ember vagyok, nem szoktam megváltoztatni az ígéreteimet. A bulinegyeddel kapcsolatban rövidtávú és hosszútávú terveim vannak. Az elsők közé azok tartoznak, amiket a leggyorsabban meg lehet oldani, ilyen a már létező rendelkezések betartása, mint például az utcai alkoholfogyasztás, vagy a teraszok nyitvatartása. A vendéglátóhelyeknek rendet kell teremteniük a saját portájuk előtt, nekünk pedig fokozottan kell figyelnünk arra, hogy betartják-e. Létezik például zajkommandó, nekik pont ez a feladatuk, és a takarítás is nélkülözhetetlen.

hvg.hu: Ehhez több rendőr és közterület-felügyelő kell, őket honnan fogja előteremteni?

N.P.: A megfelelő szigorhoz csak a szándék kell, a hatóságok már most is ott vannak, csak állnak az utcasarkon és nem tesznek semmit. Egyeztetést fogok kezdeményezni a kerületi, és ha kell, az országos rendőr-főkapitánnyal is, ahol határozottan fogok fellépni az ügy érdekében.

hvg.hu: A szabályok betartásába beletartozik az éjféli záróra is?

N.P.: Elfogadható kiindulópontnak tartom, ami alól azok a vendéglátóhely tulajdonosok kaphatnának felmentést, amelyek fellépnek a zajártalom ellen, és a teraszok közül is csak azok működhetnének este 10 után, melyeknek van erre engedélyük. A renitensek a szabálykövetőket is rossz helyzetbe hozzák, ezért a kocsmatulajdonosok is egyetértenek azzal, hogy a helyek 20 százalékát akár meg lehetne szüntetni, ha nem tartják be a szabályokat. Nagyon fontos, hogy elkerüljük az elhamarkodott döntéseket, ezért összehívunk majd egy olyan kerekasztalt, ahova minden felet meghívunk és megpróbálunk kompromisszumos döntéseket hozni.

© Fülöp Máté

hvg.hu: Hosszú távon milyennek képzeli a bulinegyedet?

N.P.: Nem a bulinegyed megszüntetése a célunk, hanem az, hogy egy európai értelemben vett kulturális negyeddé váljon, kisebb kávézókkal, galériákkal, éttermekkel, alternatív lehetőségekkel. Ne az legyen a lényeg, hogy külföldi fiatalok azért jönnek Budapestre, mert itt sokkal olcsóbban lehet inni, mint otthon. Más nyugat-európai fővárosok mintájára

a kulturális turizmust akarjuk előtérbe helyezni.

hvg.hu: A kocsmák mellett az Airbnb-ket is megrendszabályozná?

N.P.: Nem vagyok híve az azonnali tiltásoknak, ezért ez is egy hosszú folyamat lesz, de terveim szerint meg kellene határozni, hogy egy évben hány napra lehet kiadni így a lakásokat, és az sem kizárt, hogy a tulajdonosoknak magasabb részt kellene vállalniuk a közös költségből. Ezen kívül személyes felelősséget is kell vállalniuk. Elfogadhatatlannak tartom azt is, hogy a lakások felét feketén adják ki. Az Airbnb-k esetében akár fővárosi szabályozást sem tartok elképzelhetetlennek, de ha nem jönne össze, akkor a VI. és a VIII. kerületi polgármesterekkel együttműködve fogunk lépéseket tenni.

© Stiller Ákos

hvg.hu: A hetedik kerület jóval nagyobb, mint a bulinegyed. Ha a teljes városrészt nézzük, mit lát a legnagyobb problémának, aminek a megoldása nem tűr halasztást?

N.P.: A kerületben sajnos még mindig vannak olyanok, akik elképzelhetetlen körülmények között élnek, saját költségükön 30-40 éve nem tudják felújítani a lakásukat. Meg fogjuk vizsgálni az önkormányzati lakások állapotát, modernizáljuk és szociális kritériumok alapján osztjuk ki őket. A stábomban van, aki külön azzal foglalkozik, hogyan lehet erre uniós pénzeket igénybe venni. A koncepció ráadásul abba is illeszkedik, hogy minél több fiatalt csábítsunk ide. Miért ne költözhetnének ide olyanok, akik mondjuk betölthetnék a Péterfy Sándor utcai kórház üres álláshelyeit? Ez csak dinamizálná a kerületet.