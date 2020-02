Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László Kórházba szállítják őket.\r

","shortLead":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László...","id":"20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3941b813-5a2c-4f85-8590-595b6ee32f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 23. 16:54","title":"Karanténba zárják az Olaszországból hazaérkező magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról lehet tudni.","shortLead":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról...","id":"20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea28053-6f2d-44a7-8e67-f47bf98b0b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","timestamp":"2020. február. 23. 18:59","title":"Két földrengés volt Törökországban, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9826e0-307c-491d-ae8d-f18642d04b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","timestamp":"2020. február. 23. 18:50","title":"Nagy viharral érkezik éjjel a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ab8ae-902d-4533-a114-a9f0343cb601","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","timestamp":"2020. február. 24. 09:07","title":"Nem lesz automatikusan biztosított, aki társas vállalkozás tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csabát a Variety című lap kérdezte.","shortLead":"Káel Csabát a Variety című lap kérdezte.","id":"20200223_Duna_menti_Hollywoodrol_beszelt_a_filmugyi_kormanybiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9b98ea-ecce-4c5a-8257-393ce04f634b","keywords":null,"link":"/kultura/20200223_Duna_menti_Hollywoodrol_beszelt_a_filmugyi_kormanybiztos","timestamp":"2020. február. 23. 12:46","title":"Duna menti Hollywoodról beszélt a filmügyi kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]