[{"available":true,"c_guid":"76b974b1-6181-4cd5-be5c-a244fac9a799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint bekötötték a fejüket.","shortLead":"Szó szerint bekötötték a fejüket.","id":"20200223_Maszkban_tartott_tomegeskuvot_220_par_a_Fulopszigeteken__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b974b1-6181-4cd5-be5c-a244fac9a799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc9bce-19b9-49db-89ab-2d3e9e40a3fd","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Maszkban_tartott_tomegeskuvot_220_par_a_Fulopszigeteken__video","timestamp":"2020. február. 23. 20:55","title":"Maszkban tartott tömegesküvőt 220 pár a Fülöp-szigeteken - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak, még nem jelenti azt, hogy hamarosan piacra kerülő termékről van szó.","shortLead":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak...","id":"20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185605de-60ba-47c4-82bf-187ec2eae089","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. február. 24. 12:03","title":"Samsung: meg tudnánk csinálni, de a világ még nem áll készen a három részbe hajtható telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","shortLead":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","id":"20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687df1c3-b9cd-4d76-9fbe-bf714f40eac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","timestamp":"2020. február. 25. 08:41","title":"Gyermekei szeme láttára alázta meg élettársát egy többszörös visszaeső férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","id":"20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ad525-099e-4496-9221-2756e21b8c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","timestamp":"2020. február. 24. 11:58","title":"76 milliárd forintot ad az EU a koronavírus-járvány visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint húsz rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű gázai iszlamista terrorszervezet - jelentette vasárnap kora este a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.\r

","shortLead":"Több mint húsz rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű...","id":"20200223_Husz_raketaval_allt_bosszut_Izraelen_az_Iszlam_Dzsihad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a440a90-7f50-488c-8e7d-b34c5efb1d43","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Husz_raketaval_allt_bosszut_Izraelen_az_Iszlam_Dzsihad","timestamp":"2020. február. 23. 18:40","title":"Húsz rakétával állt bosszút Izraelen az Iszlám Dzsihád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","shortLead":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","id":"20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccabe1b-4ae9-47d2-bd23-98be09e70eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 24. 10:32","title":"Razzia: tuningautókat ellenőrzött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves kisfiútól.","shortLead":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves...","id":"20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2825-860c-4362-a5bd-41c74e7ad478","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]