[{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","shortLead":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","id":"20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1534c98-1f4d-4584-ac26-e9605c2458c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","timestamp":"2020. február. 26. 12:47","title":"Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy zólyomi nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most viszont a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast – írta egy olvasónk a karantén közeléből. Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek.","shortLead":"Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most...","id":"20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a67955-ada1-4d03-a1d2-293dd2f1efa1","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Magyarok_a_koronavirus_arnyekaban_Hatborzongatoan_ures_volt_a_kornyek","timestamp":"2020. február. 26. 06:15","title":"Magyarok a koronavírus árnyékában: \"Hátborzongatóan üres a környék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette pedig még négy szerző vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen. ","shortLead":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette...","id":"20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4f574-9773-4802-b4d9-0792b3004e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","timestamp":"2020. február. 25. 11:41","title":"Irodalmi Nagydíjat kap Kovács András Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják.","id":"20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210f1ae-7a2f-4558-a535-be6e4e45e522","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Trocsanyi_hetes_cikk_szerinti_eljaras","timestamp":"2020. február. 25. 21:59","title":"Trócsányi szerint politikai bohózat lett a hetes cikk szerinti eljárásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","shortLead":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","id":"20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6391a5e-011a-400d-b477-e3b99a2511b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","timestamp":"2020. február. 25. 06:15","title":"A szeméthegyek is megosztják az EU gazdag és szegény országait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"elet","description":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai diákok közül sokan semmit sem tudnak az internáltakról, pedig a nagy- és dédszüleik is köztük lehettek. A kommunizmus áldozatainak emléknapján megnéztük, hogyan lehet(ne) a baloldali diktatúra rémségeit tanítani.","shortLead":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai...","id":"20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0ce86-1f73-4cca-8fcc-36287dbd7535","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","timestamp":"2020. február. 25. 20:00","title":"„Ordított, amikor kivette az őr a karjaiból a halott gyermeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]