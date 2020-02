Súlyosabb büntetést indítványozott a fellebbviteli főügyészség a nyomdai dolgozó ellen, akit a 2019-es érettségi feladatsorainak kiszivárogtatásával vádolnak.

A Kecskeméti Törvényszék tavaly decemberben első fokon 4 hónap, próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte a nyomdai gépmestert, valamint két évre eltiltotta a foglalkozásától.

A fellebbviteli főügyészség szerint azonban a büntetés aránytalanul enyhe, ennél nagyobb, de még így is csak felfüggesztett szabadságvesztés lenne indokolt.

A magyar érettségi feladatlapjait 2019. április 25-én, a matematikafeladatokat a következő napon, míg a történelem-feladatlapokat május 2-án nyomtatták ki a lajosmizsei nyomdában, a munkában a vádlott is részt vett. Ez előtt egy titoktartási nyilatkozatot is tett, amelyben tudomásul vette, hogy a minősítés ideje alatt titoktartási kötelezettség terheli. Azt is tudta, hogy bűncselekményt követ el, ha a feladatsorokat jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé teszi.

A nyomtatás után a vádlott a magyar, valamint a matematika érettségi feladatsorok egy-egy részét, továbbá a teljes történelem-feladatsor egy példányát a ruhájába rejtve kicsempészte a nyomda területéről. A feladatsorokat apja élettársának adta át, hogy azokat továbbítsa az érettségiző rokonoknak.